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阿靈頓獲科技公司青睞 微軟、亞馬遜投助

記者張筠／維州報導
亞馬遜近日買下阿靈頓郡的大型公寓Crystal House，在未來至少99年內作為可負擔住房，支持該郡的住房資源分配。（亞馬遜提供）
亞馬遜近日買下阿靈頓郡的大型公寓Crystal House，在未來至少99年內作為可負擔住房，支持該郡的住房資源分配。（亞馬遜提供）

電商巨擘亞馬遜(Amazon)6日宣布，買下維州阿靈頓郡(Arlington)的大型公寓Crystal House，在未來至少99年內作為可負擔住房(affordable housing)，支持該郡的住房資源分配；微軟公司(Microsoft)5日也宣布新的銷售總部選址阿靈頓，該決定也再度證實阿靈頓對科技和軟體公司的吸引力。

華府可負擔住房資源已多年緊缺，亞馬遜近日決定買下有825套公寓的Crystal House，作為可負擔住房，重點提供給那些不符合郡府可負擔住房申請條件的中低收入民眾，並帶動社區經濟發展；此前亞馬遜也與馬州開發商JBG Smith合作，在華盛頓州為中低收入的家庭創造了2萬套可負擔住房。

郡府數據顯示，2010至2019年，該郡公寓的平均租金上漲了26%，市場成長快，但民眾的薪資水平沒有同比增長，因此民眾的生活開銷及住房壓力明顯提高；不過亞馬遜買下Crystal House後，未來五年內，該公寓75%的房租會降低，供該郡年收入不到平均水平的80%的民眾申請。

在宣布第二總部將進駐阿靈頓後，亞馬遜除給本地創造就業，也投身社會建設，疫情期間捐款支持大華府地區眾多非營利組織和慈善機構，更帶動當地對科技公司的吸引力，讓阿靈頓成為更多科技公司選址的青睞對象。

微軟公司本周表示，新銷售總部將位於阿靈頓Wilson大道1300號，主要負責全球銷售和市場營銷等工作，也包括美國產業定規、聯邦合作項目等業務；公司表示，此決定並非來自任何政府提供的好處，完全是根據「消費者需求」決定；新的銷售總部預計在2022年中迎來新員工。

微軟公司的新銷售總部將位於維州阿靈頓。(微軟公司提供)
微軟公司的新銷售總部將位於維州阿靈頓。(微軟公司提供)

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