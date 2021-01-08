北維費郡公校返校計畫延期 公校呼籲給教職打疫苗

費郡公校系統推遲允許部分學生返校上課的計畫。(FCPS)

部分學生即將返校上課之際，維州規模最大的費郡公校 (FCPS)6日宣布延後返校至少一個月，最快在2月獲悉更多疫苗 施打的細節後，再更新返校計畫；此外公校官員也呼籲給教職工施打疫苗，正與費郡政府協商。

許多家長認為，恢復實體課對學生的心理健康和學習表現很重要，但費郡公校教委表示，當前疫情 狀態不允許學生返校。

近期許多費郡公校教委、校長、教師表示，疫情加重之際不應讓學生返校，應保持全網課教學，對此，費郡公校學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)宣布，原定12日開始的實體與網課混合教學，將延後至少一個月，並在此期間繼續關注疫情動態。

根據公校制定的返校標準，費郡若在過去14天內，每10萬人有超過200人確診，則屬於「危險」，不能開放實體課；而最新數據顯示，費郡在過去14天內，每10萬人有逾510人確診，嚴重超標；自去年9月至今年1月初，費郡公校累計546名師生確診。

費郡教師的對實體課的顧慮也來自教職員工未能接種新冠疫苗，費郡衛生局主任葛洛莉亞(Gloria Addo-Ayensu)說，儘管教職屬於必要行業，他們必須等到1B階段才能接種疫苗，而具體日期也不明確。

布拉布蘭德對此表示，公校已在積極與費郡政府協商疫苗工作，為教師爭取更多保護，「不論教師能否接種疫苗，公校的防疫措施不會鬆懈」。