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遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評

記者張筠／馬州報導
霍根本周二點名批評喬治王子郡的疫苗接種率不足5%，該郡回應醫療資源本就分配不均，需要「幫助而非批評」。（記者張筠 / 攝影）
霍根本周二點名批評喬治王子郡的疫苗接種率不足5%，該郡回應醫療資源本就分配不均，需要「幫助而非批評」。（記者張筠 / 攝影）

馬州喬治王子郡新冠疫苗施打緩慢，還遭到州長霍根(Larry Hogan)點名「批評」，該郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，現況確實令人沮喪，但該郡醫療資源原本就分配不均，需要「幫助而非批評」；另有官員指，部分醫療人員對疫苗持猶豫態度，也是施打停滯的原因。

霍根本周二點名「批評」喬治王子郡的疫苗接種率不足5%，表示若醫療機構的接種率不足75%，州府將減少疫苗配給；艾索布斯回應說，喬治王子郡一直是全州疫情最嚴重的地區之一，醫療資源分配不均的問題也被疫情放大，希望州府給予更多支持，而不是批評。

艾索布斯承認該郡疫苗施打進度落後，目前仍處於接種的最初階段，疫苗普及至少還要數月，部分醫護人員對疫苗存疑或猶豫的態度也拖延了進度，尤其非裔群體對疫苗的態度較保守，郡政府也無法強制他們接種。

馬州州府近日再度啟用國民兵，協助疫苗的運輸和分配，喬治王子郡預計從下周開始，接種工作將明顯加速。

根據該郡疫苗計畫，1A階段約有3700名一線醫護人員可接種疫苗，政府預計2月中推進到1B階段，讓75歲以上的長者以及教師、育兒工作者等必要行業人員接種；1C階段的接種對象包括65至74歲者，超市、大眾交通等其他必要行業人員。

喬治王子郡官員估計，最快4月才可能給16至64歲且有特殊健康狀況的民眾，以及其他必要行業人員施打疫苗，預計到夏天才能開放給公眾，屆時才可能恢復正常生活。

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