新冠住院飆新高 維州推進疫苗施打

大華府三地的新冠住院數6日創疫情 以來最高記錄，而新冠疫苗 施打進程緩慢；繼馬州採取行動加快疫苗進展之後，維州 州長諾譚(Ralph Northam)6日也響應作法，表示若醫院、診所無法施打疫苗，州府將把疫苗重新分配到他處，並啟用國民兵協助疫苗接種。

維州目前收到疫苗約48萬1550劑，但截至本周二，只有25%，即11萬6247劑疫苗已施打；儘管實際施打數目可能比州府數據多，但諾譚還是擊出「要麼用、要麼給他人」政策，以「懲罰」那些緩慢施打疫苗的醫療供應商。

「維州本來有個好的開始，但我們需要更快打疫苗了。」諾譚承諾，將與醫院或其他醫療供應商更緊密的合作，「我真的覺得我們可以更迅速的讓更多人打疫苗，這樣才能把疫情甩在後面」。

大華府三地的新冠住院數均創下疫情發生以來的新高，華府住院數265，麻州1862，維州2925；維州的1798張加護病床已有84%在使用，馬州1498張加護病床有88%滿員，華府的345張加護病床也有87%在使用。

許多地方衛生官員將近期新冠病房壓力歸咎於聖誕期間的家庭聚會，尤其在去年12月28日之後，許多病房、急診室滿員；馬州蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)說，該郡的醫院有很多疫苗，但疫苗數量在很快減少，因為不斷給人接種，「疫苗只是隧道終點的一抹光，為保大家安全，我們不能鬆懈早先採取的防疫手段」。

北維州醫療系統Inova表示，該系統的各分院正面臨住院數增加，但還沒到去年5月高峰期的狀況，因為醫院之間得以擴大了承載能力。

諾譚敦促公眾繼續遵守防疫指導，表示疫情數字令人非常擔憂，還是要戴口罩、保持社交距離，並限制社交聚會等活動。