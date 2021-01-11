Yu Smile牙齒矯正診所疫情期間 診所特別安排

診所內景

Yu Smile不僅以專業結合先進的科技給我們大華府區的居民提供可靠及收費合理的口腔診療服務。Dr. Yu博士更是經過專業及詳細的診斷及分析，以盡量保留原生牙齒為原則，尊重患者的需要和意願，共同製定個人化的治療方案。他們著重與患者建立持續和信賴的關係，務求治療方案達致良好的效果。

考慮到疫情 的感染特性，診所將執行以下措施，以確保提供安全及優質的牙科服務，並保障客戶及診所職員的健康。具體安排如下：執行「健康問卷調查」以評估到診者的狀況，如到診前14天內出外旅游、發燒或出現呼吸道感染病徵，本診所將拒絕進入及提供治療。進行治療時，診所職員穿著保護衣、護目鏡、頭套及外科手術口。病人與病人之間增設消毒時間，以確保足夠時間消毒治療室。

病人方面，到診前及候診期間請配戴口罩，直至進入牙科治療室。所有到診時須消毒雙手及量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，本診所有權拒絕進入及提供治療。所有到診者須填寫「健康問卷調查」、消毒雙手及量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，本診所有權拒絕進入及提供治療。治療前我們會提供消毒漱口水，降低口腔細菌含量。

診所治療方面，已增設空氣清新機以進一步提升室內空氣質素。將提供酒精搓手液及口罩供病人使用。

診所員工方面，員工上班前會先量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，必須立即離開崗位。所有員工會全日戴上口罩保持衛生，醫生及診所的應診時間將會作出改動，以減少員工之間交叉感染的機會。

以上安排主旨在為大家提供一個更安全及舒適的治療環境。如有不便，敬請體諒。

YU SMILES ORTHODONTICS診所提供免費諮詢，接受各種PPO保險 ，無保險者特別優惠，同時提供零利率 分期付款！請電301-948-7660 診所地址：814 W Diamond Ave #300. Gaithersburg. MD 20878。