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選擇夏威夷投資的理由

本報夏威夷訊
Leland Louie 具有40年以上夏威夷房地產以及房產投資經驗
Leland Louie 具有40年以上夏威夷房地產以及房產投資經驗

夏威夷的風光美景得天獨厚。夏威夷地處太平洋，四面大洋環抱，氣候宜人，環境優美，素有“旅遊天堂”之美譽。陽光，海洋，沙灘，火山，還有當地的民俗文化，構成了獨特的夏威夷風光。夏威夷雖地處熱帶，氣候卻溫和宜人，是人類最理想的居住地。

夏威夷的教育發達，適合孩子學習。其中也因為它是美國唯一有統一的教育體系的一州。夏威夷是離中國最近的美國領土，它西距香港8890公哩，是太平洋地區海空運輸的樞紐。

夏威夷的房地產有不可小覷的升值潛力。夏威夷的房地產市場是世界上首屈一指的投資市場，幾十年一直穩定增值。20世紀80年代，日本投資者湧入夏威夷購買房地產；近幾年，中國買家也加入到了夏威夷房地產投資者的行列。外籍買家房產交易最為活躍的是瓦胡島—夏威夷州首府火奴魯魯(又名檀香山)所在的主島，全州140萬人口中有三分之二在此居住。資料顯示，外籍買家的房產交易量占瓦胡島房產交易總量的10%到15%。即使次貸危機時期，美國大陸房地產市場廣受影響，2008年大部分地區房價下調18%-30%的大環境下，夏威夷的房價依然堅挺。【夏威夷地產】的負責人Leland介紹到，由於歷史的原因，中國人歷來對於美國大陸的大都會地區的房地產興趣濃厚，隨著人們對於夏威夷瞭解的增多，這片美麗的土地上，投資房地產的華人會越來越多。

如果您對夏威夷的地產有興趣或者任何疑問，Leland說“歡迎大家給他多多致電，他必定知無不言”同時他知道很多外國買家都是通過旅遊順便來看房的。為了能更高效的達成您在夏威夷的購房意願，他建議您：先告訴他找房要求，在開始找房之前，準備好銀行出具的可用資金證明，可大大縮短整個交易週期。看完做完決定簽約後，後續的議價、簽約、付款、過戶均可在他或者公司其他經紀的協助下，通過網路完成，不必在夏威夷長期停留等候。

Leland同時提醒，當買賣雙方完成議價與簽約後，協力廠商的過戶公司會為買方開設一個專用帳戶來接收付款，直到過戶完成，購房款才會付給賣方，確保購房資金的安全。

如果您去夏威夷的行程已經提前安排，Leland會根據您的行程為您預約賣方看房日。

具體資訊可以直接聯繫【夏威夷地產】負責人Leland，請電：808-282-0250(英語&廣東話)或郵件[email protected]  

夏威夷州 房地產 美國

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