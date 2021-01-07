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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

大華府三地疫苗 何時打？誰能打？

記者羅曉媛／華盛頓報導

全美超過1%的人群已接種新冠疫苗，大華府地區亦有超過20萬人接種，但三地政府如何分配疫苗、公眾何時能打，仍待揭曉。

誰能打新冠疫苗？

目前首批接種人員為面臨直接感染風險的醫療行業人員，包括醫院和急救中心人員、救護車人員、家庭護理人員等，三地的長照中心工作人員和居民，也正接受疫苗接種；「首打族」有的是在工作地點(例如醫院)接種，有的是預約在藥房或醫療中心接種；醫護人員可按照工作地而非居住地施打。

現在有多少疫苗？

截至5日，維州收到48萬2000劑，16日之前還將再收到10萬多劑疫苗，而有超過12萬6000人已接種；馬州收到29萬2000劑疫苗，16日之前還將再獲12萬劑，現有超過7萬7000人接種；華府收到逾3萬5000劑疫苗，16日之前將再獲1萬7000劑，由於四成要點尚未匯報施打情況，尚不清楚確切施打數字，但已至少分配1萬6000劑。

下階段誰能打疫苗？

大華府三地規畫的下階段優先群體包括年長者、有基礎疾病者和必要行業員工；華府寄望從25日開始給超市、兒童看護、小至高中教師等其他一線人員施打疫苗，並從2月1日起給有基礎疾病者和必要政府員工施打。

馬州下批疫苗預計從2月1日開始給74歲以上者及老師施打，3月初開始，將給超市、公共交通、郵局、警察等必要行業員工、65歲以上者施打；維州的計畫類似，下一批接種人群包括74歲以上者和必要行業員工，之後是64歲以上者、基礎疾病的高危人群以及餘下的必要行業員工。

如何知道何時輪我打？

馬州居民可註冊州府緊急短信接收通知，只需發送短信內容「MdReady」到898211；華府居民則可留意：https://coronavirus.dc.gov/vaccine，維州居民留意：https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/

疫苗 華府 馬州

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