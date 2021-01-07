挺川人士華府抗議 人太多上廁所要排1小時

川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。(美聯社)

來自全美各地的川普 支持者6日在華府 市中心(downtown)乃至國家廣場(National Mall)地段集會遊行 ，要求國會參院拒絕認證拜登勝選的選舉結果，從白宮南面到華盛頓紀念碑再到國會山莊均人潮洶湧，但同時上廁所也成了參與者的難題。

華府為加強遊行期間的安保，對市中心施行封路和停車限制，加上近日疫情加劇，華府人流量本就減少，許多商家為躲避可能因遊行導致的暴力衝突，6日也暫時關門，使得公共廁所更吃緊。

由於附近少有移動廁所和公共廁所，華盛頓紀念碑(Washington Monument)遊客中心的公共廁所擠爆，門外大排長龍，有些人等不及排隊，只得在附近草叢就地解決。

有人抱怨，是不是華府市長包瑟(Muriel Bowser)故意不給集會的人群提供足夠的廁所或相關資源；不過挺川遊行申請的舉辦地點屬於聯邦土地，華府市政府無權控制給予多少資源。

不便具名的一名50歲挺川人士說，他與五名友人一同從馬州前來參與遊行，「如果你看過任何一場川普的集會，人都是很多的。」他等了快一個小時才排到廁所隊伍的前列，「這(廁所)可是很重要的」。

此前從未親身參與川普集會的他，這次也遇到很多來自其他州的挺川人士，許多人都和他一樣，堅信「川普贏了」。

「我沒看到什麼人支持拜登，也看不到這(拜登勝選)之中的邏輯。」他說，「拿出證據證明我錯了，只要有符合邏輯的解釋，我就願意改變觀點。」

來自北維州阿許本(Ashburn)的IT諮詢師史密斯(Zach Smith)也在華盛頓紀念碑排隊上廁所，他從上午11點開始排，等了近50分鐘才到隊伍前列。