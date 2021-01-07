我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

疫情遇挺川示威 華府商家關門躲暴力

記者羅曉媛／華盛頓報導
川普支持者湧入華府抗議國會認證選舉結果，本地商家擔心人群聚集增加染疫風險。(美聯社)
川普支持者湧入華府抗議國會認證選舉結果，本地商家擔心人群聚集增加染疫風險。(美聯社)

川普支持者6日赴華府抗議國會認證選舉結果，華府為加強安保對市中心(downtown)主要地段施行嚴格封路和停車限制，並呼籲民眾遠離市區，許多商家擔心客流量減少，或被示威抗議衍生的暴力殃及，當日歇業；但這對於本就在疫情期間遭受重創的餐館等商家而言，又是雪上加霜。

華埠「龍之味」老闆王燕怡表示，她們還是堅持營業，因為還有外賣生意要做；幾個街區之外、位於封路區的義式餐館Piccolina da Centrolina，則因為擔心員工的安危決定關門，店主布蘭德溫(Amy Brandwein)說，關門以及加裝隔板可能意味著一天虧本1萬多元，但在經歷了早先挺川遊行導致的暴力事件之後，她認為已沒有「安全營業」的渠道。

「我們有選擇嗎？我們沒有啊，因為要保護員工。」布蘭德溫說，「看起來像是只要你們願意，你們就可以繼續開門，但實際根本沒有給我們選擇。」

華府市長辦公室連續多次公開呼籲民眾遠離市中心地區，布蘭德溫認為，商家也應該收到類似的關門指導，並由市府提供營業補償，「保險往往要到暴亂發生幾天之後才會有(補償)」。

像布蘭德溫這樣的商家還有很多，例如位於挺川人士聚集地「自由廣場」(Freedom Plaza)附近的哈靈頓酒店(Hotel Harrington)，以及右翼團體「驕傲男孩」(Proud Boys)喜歡的「哈里的酒吧」(Harry's Bar)，周圍街區在去年底的幾次挺川活動中均成為暴力與混亂事件的背景板。

哈靈頓酒店表示，儘管酒店無法控制外面的事態，但已採取額外措施保護酒店內的訪客、住客及員工的安全。

華府商家的安全考量也包括對病毒傳播的擔憂，亞洲混合風味餐館Teaism的老闆布朗(Michelle Brown)說，前幾次挺川活動期間到訪的川普支持者還是很客氣的，但如今全美疫情加劇，一大群人從外州湧入，擔心增加染疫風險。

即便餐館選擇營業，市中心的封路也給潛在消費者或食品供應帶來挑戰，位於封路區的泰餐Baan Siam和三明治店Bub and Pop's都因供應鏈問題關門兩天。

華府 疫情 川普

上一則

新冠效應 德州各地冰箱缺貨

下一則

大自然解壓 疫情期「觀鳥」破紀錄

延伸閱讀

世界晚報／潘斯拒推翻選舉結果 挺川人士衝國會

世界晚報／潘斯拒推翻選舉結果 挺川人士衝國會
南加華人赴華府挺川普現場震撼

南加華人赴華府挺川普現場震撼
影／川粉衝進國會 華府和維州今晚6時起宵禁

影／川粉衝進國會 華府和維州今晚6時起宵禁
一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇

一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇
挺川人士華府抗議 上廁所成難題

挺川人士華府抗議 上廁所成難題
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效