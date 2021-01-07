疫情遇挺川示威 華府商家關門躲暴力

川普支持者湧入華府抗議國會認證選舉結果，本地商家擔心人群聚集增加染疫風險。(美聯社)

川普 支持者6日赴華府 抗議國會認證選舉結果，華府為加強安保對市中心(downtown)主要地段施行嚴格封路和停車限制，並呼籲民眾遠離市區，許多商家擔心客流量減少，或被示威抗議衍生的暴力殃及，當日歇業；但這對於本就在疫情 期間遭受重創的餐館等商家而言，又是雪上加霜。

華埠「龍之味」老闆王燕怡表示，她們還是堅持營業，因為還有外賣生意要做；幾個街區之外、位於封路區的義式餐館Piccolina da Centrolina，則因為擔心員工的安危決定關門，店主布蘭德溫(Amy Brandwein)說，關門以及加裝隔板可能意味著一天虧本1萬多元，但在經歷了早先挺川遊行導致的暴力事件之後，她認為已沒有「安全營業」的渠道。

「我們有選擇嗎？我們沒有啊，因為要保護員工。」布蘭德溫說，「看起來像是只要你們願意，你們就可以繼續開門，但實際根本沒有給我們選擇。」

華府市長辦公室連續多次公開呼籲民眾遠離市中心地區，布蘭德溫認為，商家也應該收到類似的關門指導，並由市府提供營業補償，「保險往往要到暴亂發生幾天之後才會有(補償)」。

像布蘭德溫這樣的商家還有很多，例如位於挺川人士聚集地「自由廣場」(Freedom Plaza)附近的哈靈頓酒店(Hotel Harrington)，以及右翼團體「驕傲男孩」(Proud Boys)喜歡的「哈里的酒吧」(Harry's Bar)，周圍街區在去年底的幾次挺川活動中均成為暴力與混亂事件的背景板。

哈靈頓酒店表示，儘管酒店無法控制外面的事態，但已採取額外措施保護酒店內的訪客、住客及員工的安全。

華府商家的安全考量也包括對病毒傳播的擔憂，亞洲混合風味餐館Teaism的老闆布朗(Michelle Brown)說，前幾次挺川活動期間到訪的川普支持者還是很客氣的，但如今全美疫情加劇，一大群人從外州湧入，擔心增加染疫風險。

即便餐館選擇營業，市中心的封路也給潛在消費者或食品供應帶來挑戰，位於封路區的泰餐Baan Siam和三明治店Bub and Pop's都因供應鏈問題關門兩天。