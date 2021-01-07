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馬州疫苗施打率不到24% 州長祭行政令：不打就給別人

記者張筠／馬州報導
馬州新冠疫苗施打率不到24%，州長霍根敦促各醫療機構加緊施打。(UMD)
馬州新冠疫苗施打率不到24%，州長霍根敦促各醫療機構加緊施打。(UMD)

馬州州長霍根(Larry Hogan)5日頒布行政令，要求所有醫療機構必須積極施打疫苗，若施打率低於75%，州府將減少配給，轉分給其他高風險群體，同時各機構必須在施打疫苗後的24小時內向州府匯報數據，霍根還啟動國民兵，協助疫苗發放。

馬州目前仍處新冠疫苗施打的最初階段(Phase 1A)，主要施打群體為一線醫護人員；州府數據顯示，馬州已給各醫療機構分配27萬150劑疫苗，占馬州收到總疫苗的98.7%，其中醫院分得近60%，各地方衛生局共12.8%，與聯邦政府合作的CVS及Walgreens共22.4%，另有5.3%給其他機構。

霍根表示，馬州醫院的疫苗施打率目前為34.3%，馬里蘭大學(UMD)近日也開始給部分醫護人員施打第二劑；但部分機構施打進度緩慢，或未做到「物盡其用」，他表示，任何機構的疫苗施打率若低於75%，州府將減少給該機構分配的疫苗數量，轉分給其他高風險群體，「任何疫苗都不應被浪費，不能一直存在冷凍庫」。

聯邦疾病防治中心數據顯示，馬州有近6萬6000人已接種第一劑，但馬州共收到約27萬5000劑疫苗，施打率不到24%，低於全美平均水平(29%)。

根據霍根的最新行政令，各醫療機構必須在施打疫苗的24小時內向州府匯報進展，防止數據更新不及時，州府也再度部署國民兵(National Guard)協助疫苗分配。

「我們不可能等到所有醫護人員都接種才推進到下一階段。」霍根表示，疫苗施打的1B階段預計在1月底展開，主要群體包括長照中心員工、部分政府官員、公校教師、75歲及以上的耆老等；1C階段將給65至74歲的民眾和在1A未排上的醫護人員施打，此外還有超市員工、郵差、大眾交通員工、食品生產商等必要行業員工。

馬州部分郡市也面臨疫苗施打嚴重落後，蒙郡、哈維郡等地已分發80%的疫苗，但馬州24個郡市有九個郡的疫苗施打率不到10%，疫情重災區喬治王子郡的施打率只有4.3%，全州排名倒數第三。

疫苗 馬州 國民兵

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