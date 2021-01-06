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連續作案！北維州水晶市偷包裹賊落網

記者羅曉媛／維州報導

維州年輕人與職場人聚居的水晶市(Crystal City)近期頻傳偷包裹事件，阿靈頓郡警方本周逮捕偷包裹賊，正聯繫受害人拿回被偷的包裹。

阿靈頓郡警方表示，36歲的希瑪(Haroon Cheema)來自春田(Springfield)，近期多次在水晶市偷包裹；他在警方巡邏時被捕，當時他正從一座居民樓出來，朝著停在水晶市南23街的一輛無牌照汽車走去，手上還拿著事後證實是偷竊的包裹；警方搜查後，在其車內有發現更多被偷的包裹。

警方稱，希瑪的無牌照汽車，與去年12月27日一名受害人報案包裹被偷時形容的作案車輛描述一致，目前希瑪被控四項小型盜竊罪(petit larceny)和持有盜竊工具罪，預計還有更多控罪補充。

阿靈頓郡警方發言人薩維奇(Ashley Savage)說，偷包裹一年四季都在發生，通常是投機的犯罪，專攻無人看管的包裹；為避免成為受害人，警方建議人們根據自身情況選擇送達方式，例如將包裹送至辦公地點，或寄給人在家中的鄰居，或在下單時提供送貨指導，提醒快遞員放在不引人注目或後門處。

警方說，應及時跟進包裹的動向，一旦送達，立即拿回家中；聯邦快遞可將包裹送至Walgreens，亞馬遜也有包裹自取點，選擇送達方式時也可考慮；若包裹不幸被偷，應聯繫下單的商家並報警。

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