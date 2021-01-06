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馬州眾議員拉斯金喪子 他年僅25歲：「抑鬱勝過了我」

記者張筠／馬州報導
拉斯金(左三)表示，儘管有良好的醫生和親友的陪伴，抑鬱的痛苦還是吞噬了托馬斯(左二)。（拉斯金提供）
拉斯金(左三)表示，儘管有良好的醫生和親友的陪伴，抑鬱的痛苦還是吞噬了托馬斯(左二)。（拉斯金提供）

馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)和妻子4日發文追悼去年底去世的兒子托馬斯(Thomas Raskin)，稱他有「一顆善良的心、美好的靈魂，還有十足的幽默感」，但卻沒能跨過2020年；年僅25歲的托馬斯與抑鬱症鬥爭，他在2020年最後一天留下的遺囑中寫道「請原諒我，疾病勝過了我。」

拉斯金長年關注亞裔社區和教育議題，為大華府華裔社區所熟知，他在2020年最後一天發推公布兒子托馬斯的死訊，但當時並未解釋原因，4日他和妻子再發長文緬懷兒子，並透露去世原因。

托馬斯生於1995年1月30日，在家中排行老二，有一個姐姐和一個妹妹，從Amherst大學歷史系畢業後，托馬斯於2019年追隨父母的腳步，進入哈佛大學法學院，生前是該學院二年級學生。

托馬斯還是一名動物愛好者，堅定的素食主義者，喜歡音樂、哲學思想，也擅長分享知識給身邊同伴，甚至會「在街頭擁抱陌生人」，拉斯金稱他有「一顆善良的心，美好的靈魂，十足的幽默感，和良好的思想」，但他在生命的最後幾年受抑鬱症困擾。

拉斯金表示，托馬斯有一顆善良的心，美好的靈魂，還有十足的幽默感。（拉斯金提供）
拉斯金表示，托馬斯有一顆善良的心，美好的靈魂，還有十足的幽默感。（拉斯金提供）

「2020年數十萬美國人的生命被無形的病毒奪走，我們家庭也在這一年失去了愛子。」拉斯金在文中指，托馬斯在馬州蒙郡接受良好教育，也曾赴巴黎學習，在高中他就展現成熟品格，成立家教組織Bliss，輔導學生的數學和英文；他也活躍於演講、辯論等活動，2012年還參與前總統歐巴馬連任的競選工作。

「不過他生前的最後幾年也一直在與抑鬱鬥爭。」拉斯金說，儘管有良好的醫生和親友支持，托馬斯的痛苦仍吞噬了他；托馬斯在生前留下的遺囑中寫道，「請原諒我，疾病勝過了我。希望你們照顧好彼此，為我照顧好動物和全世界貧窮的人。」

拉斯金家庭5日舉行私人追悼會，本月稍晚也將舉行公開的線上追悼儀式。

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