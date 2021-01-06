紓困金詐騙頻傳！維州檢察長：勿信認證身分短信

聯邦政府 的第二批紓困金 已陸續發到民眾的銀行帳戶，但維州檢察長賀林(Mark Herring)提醒，與之相關的詐騙 案近期也頻繁發生，詐騙分子假冒政府機構人員騙取民眾個人信息甚至財產，他呼籲人們盡量不要接聽陌生來電，更不要回覆聲稱是要認證個人身分的短信。

聯邦政府新年開始向美國民眾發放每人600元的新冠紓困金，不少人收到這筆金額的同時，也收到冒充政府官員的短信、郵件或電話；維州檢察長賀林說，此類詐騙分子多以「確認個人身分才能發放紓困金」為由，騙取民眾的個人信息、銀行帳戶等，也有民眾因無法忍受陌生短信或電話的「狂轟濫炸」，最終上當受騙。

賀林說，多數詐騙分子都會用「看起來非常官方的職稱或姓名」與民眾聯絡，甚至用科技手段修改電話號碼，讓民眾以為電話真的來自聯邦政府；但政府機構不會通過短信、郵件或電話來確認發放紓困金的信息，若收到一定是詐騙，可直接無視，不要回覆或接聽，防止個人信息洩漏；若對紓困金有任何疑惑，應直接到國稅局網站(IRS.gov)查詢。

維州檢察長辦公室建議民眾盡量不要接聽陌生來電，不要隨意點擊可疑的短信鏈接，不要給不熟悉的人提供銀行帳戶信息、信用卡信息或社會安全碼等，更不要隨意轉帳、匯款；若不小心上當受騙，可儘快聯絡檢察長辦公室，致電(800)552-9963，或電郵[email protected]。