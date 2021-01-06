挺川遊行在即「有暴力隱憂」 官員籲民眾遠離市中心

川普支持者計畫6日在華府抗議國會認證選舉結果，大華府官員提醒人們避開市中心，商家也加裝隔板。（美聯社）

挺川人士計畫6日(今)在華府 抗議國會認證選舉結果，少數人5日已在華府聚集，大華府地區官員和警方敦促民眾近兩日避開華府市中心，更不要與抗議人群起衝突；華府高等法院5日宣布，暫時釋放早先參與華府挺川遊行 的右翼團體「驕傲男孩」(Proud Boys)領袖塔里歐(Henry Tarrio)，但要求他立即離開華府。

5、6兩日的挺川遊行預計吸引成千上萬人參與，華府市長包瑟(Muriel Bowser)和代理警察局長康提(Robert Contee)呼籲民眾不要接近市中心，避免與遊行者發生衝突，而計畫參加遊行者也不要帶槍，和平示威。

馬州蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)也建議人們不要參加遊行，稱「遊行組織者有暴力傾向，且對暴力毫無羞恥心」。

去年末也在華府參加挺川遊行的極端右翼組織「驕傲男孩」領袖塔里歐，4日下午一到華府就被捕入獄，因他在去年12月的挺川活動中，帶頭到華府一間歷史悠久的非裔教堂前燒毀「黑人的命也是命 」標語，並破壞公物；他在事後承認自己燒毀了標語，但稱動機與族裔無關，他還背負兩條非法持有武器的控罪。

華府高等法院法官雷蒙德(Renee Raymond)5日宣布在上庭前釋放塔里歐，但要求他立即離開華府，直到6月出庭時才能再來；塔里歐來自佛州邁阿密(Miami)，他的律師請求法官將禁令改為不准塔里歐接近白宮附近的「黑人的命也是命」廣場，可在華府其他地方停留，但雷蒙德引用塔里歐在社交媒體的言論和遊行時破壞公物的行為，拒絕了該請求。

華府警方4日下午逮捕塔里歐時，發現他非法持有兩個大容量的彈匣，他聲稱是在個人網站售出後，要親自送來給華府的顧客。