我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

挺川遊行在即「有暴力隱憂」 官員籲民眾遠離市中心

記者張筠／華盛頓報導
川普支持者計畫6日在華府抗議國會認證選舉結果，大華府官員提醒人們避開市中心，商家也加裝隔板。（美聯社）
川普支持者計畫6日在華府抗議國會認證選舉結果，大華府官員提醒人們避開市中心，商家也加裝隔板。（美聯社）

挺川人士計畫6日(今)在華府抗議國會認證選舉結果，少數人5日已在華府聚集，大華府地區官員和警方敦促民眾近兩日避開華府市中心，更不要與抗議人群起衝突；華府高等法院5日宣布，暫時釋放早先參與華府挺川遊行的右翼團體「驕傲男孩」(Proud Boys)領袖塔里歐(Henry Tarrio)，但要求他立即離開華府。

5、6兩日的挺川遊行預計吸引成千上萬人參與，華府市長包瑟(Muriel Bowser)和代理警察局長康提(Robert Contee)呼籲民眾不要接近市中心，避免與遊行者發生衝突，而計畫參加遊行者也不要帶槍，和平示威。

馬州蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)也建議人們不要參加遊行，稱「遊行組織者有暴力傾向，且對暴力毫無羞恥心」。

去年末也在華府參加挺川遊行的極端右翼組織「驕傲男孩」領袖塔里歐，4日下午一到華府就被捕入獄，因他在去年12月的挺川活動中，帶頭到華府一間歷史悠久的非裔教堂前燒毀「黑人的命也是命」標語，並破壞公物；他在事後承認自己燒毀了標語，但稱動機與族裔無關，他還背負兩條非法持有武器的控罪。

華府高等法院法官雷蒙德(Renee Raymond)5日宣布在上庭前釋放塔里歐，但要求他立即離開華府，直到6月出庭時才能再來；塔里歐來自佛州邁阿密(Miami)，他的律師請求法官將禁令改為不准塔里歐接近白宮附近的「黑人的命也是命」廣場，可在華府其他地方停留，但雷蒙德引用塔里歐在社交媒體的言論和遊行時破壞公物的行為，拒絕了該請求。

華府警方4日下午逮捕塔里歐時，發現他非法持有兩個大容量的彈匣，他聲稱是在個人網站售出後，要親自送來給華府的顧客。

華府 遊行 黑人的命也是命

上一則

驚喜！法學院學生逛超市 獲提前打疫苗

下一則

等待曙光 醫師籲先打流感疫苗

延伸閱讀

川粉6日示威要求「翻盤」 華府出動國民兵待命

川粉6日示威要求「翻盤」 華府出動國民兵待命
挺川遊行將至 華府市內交通、停車管制

挺川遊行將至 華府市內交通、停車管制
華府作協「寫作工坊」 10日邀吳鈞堯談「現代小說創作」

華府作協「寫作工坊」 10日邀吳鈞堯談「現代小說創作」
挺川遊行再來 華府啟動國民兵

挺川遊行再來 華府啟動國民兵
挺川遊行將至 華府市內交通、停車管制

挺川遊行將至 華府市內交通、停車管制
挺川民眾將示威 華府酒店關門避動亂

挺川民眾將示威 華府酒店關門避動亂

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說