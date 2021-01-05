挺川遊行將至 華府市內交通、停車管制

1月5日凌晨12時1分起至1月6日晚11時59分，華府市中心主要路段禁止停車。(記者羅曉媛/製圖)

國會本周三(6日)將認證總統選舉結果，屆時川普總統的支持者也將赴華府 舉行挺川遊行 ，華府市內將從5日開始施行交通和停車管制，從白宮 到國家廣場(National Mall)的市中心路段將在5、6日封路。

國會將在6日認證選舉人團投票結果，宣布當選總統拜登勝選，而根據國家公園局收到的遊行許可申請，預計本周有成千上萬的挺川人士到華府參與遊行，以此支持川普提出的毫無根據的選舉舞弊指控，並要求國會推翻此次選舉結果。

華府警局發布封路和禁止停車的新規定，將從1月5日凌晨12時1分生效至1月6日晚11時59分，主要集中在白宮附近的17街、15街、賓夕法尼亞大道，以及國家廣場附近的憲法大道、獨立大道等市中心地區。

具體封路路段包括從賓夕法尼亞大道到西北18街的憲法大道，西北9街到西北18街的K街、I街、H街，西北9街到西北15街和西北17街到西北18街的紐約大道，G街的西北9街至15街、西北12街至15街、西北17街至18街路段，F街的西北9街至15街、西北12街至15街、西北17街至18街路段，E街的西北9街至15街、西北17街至18街路段，D街的西北5街至9街、西北17街至18街路段，C街的西北3街至6街、西北17街至18街路段，賓夕法尼亞大道的西北3街至15街、西北17街至18街路段、印第安納大道的3街至西北5街路段，西南獨立大道至西北D街的3街路段，西南獨立大道至西北賓夕法尼亞大道、西北印第安納大道至西北E街的4街路段，西北印第安納大道至西北E街的5街，西北憲法大道至西北E街的6街、9街，西南獨立大道至西北E街的7街，西北憲法大道至西北L街的10街、12街，西北賓夕法尼亞大道至L街的11街、13街，西南獨立大道至西北L街的14街、15街、17街，西北H街至L街的16街、佛蒙特大道、康乃狄克大道，西北3街至15街的Madison Dr，西南3街至15街的Jefferson Dr，以及12街隧道、9街隧道。