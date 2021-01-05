挺川遊行再來 華府啟動國民兵

去年11月和12月在華府的挺川遊行多以暴力事件告終，市府提醒居民不參與、不對抗。（路透）

川普總統的支持者計畫本周赴華府 抗議國會認證選舉結果、宣布拜登(Joe Biden)當選，鑑於早先在華府的幾場挺川遊行 均發生暴力衝突，華府市長包瑟(Muriel Bowser)4日宣布啟動國民兵 (National Guard)，並調度市警局所有警察在5、6日執勤應對遊行突發狀況，留意可能教唆、煽動暴力的可疑分子，盡可能保證遊行和平進行。

包瑟呼籲華府市民在5、6日遠離市中心(downtown)地區，也不要反抗議，以便把和右翼組織起衝突的風險降到最低；她強烈敦促華府居民「不要在這些人來到我們的城市尋求對抗之時，與他們起衝突」，華府將竭盡所能確保所有參與者保持平和。

此次大選，川普在普選票數和選舉人票數均不敵拜登，但仍在持續挑戰選舉結果，並鼓勵支持者在國會認證選舉結果期間來華府抗議。

包瑟說，「我們允許人們來華府參與憲法第一修正案保障的活動，但我們不允許有人煽動暴力、恐嚇我們的居民，或製造破壞。」

華府去年11月和12月的挺川遊行多以暴力事件告終，導致多人被刺、非裔教堂被毀壞，而此次挺川遊行的參與者也包括參與之前幾次遊行的右翼團體，例如「驕傲男孩」(Proud Boys)、「守誓者」(Oath Keepers)等，他們此次還在電報(Telegram)等社交媒體討論如何帶槍進入華府。

華府全市範圍均禁止公開攜帶槍枝(open carry)，也禁止在自由廣場(Freedom Plaza)或其他聯邦土地持槍，還禁止在抗議活動的1000呎範圍內持槍。

國防部此次批准了逾300多名國民兵成員，包瑟表示，國民兵不會攜帶槍枝執勤，但將幫助執行封路或人群管控等工作，以便市警局專注執法，逮捕非法武裝者。