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加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

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大華府疫苗施打進展慢 數據匯報也不完整

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府三地疫苗施打進展緩慢。（美聯社）
大華府三地疫苗施打進展緩慢。（美聯社）

華府地區新冠疫苗施打進展緩慢，過去三周以來，馬州只使用了不到25%的疫苗，維州則不到20%，華府儘管已施打了超過40%的疫苗，但向市府匯報完整疫苗分配數據的醫療供應商不到六成。

根據大華府三地政府4日公布的最新數據，馬州首批獲得的27萬3875劑疫苗僅使用了不到四分之一；維州首批獲得45萬1075劑疫苗，僅使用8萬9326劑，占比五分之一；華府首批獲得疫苗4萬75劑，目前使用了1萬7000劑，但有58%的醫療供應商未完整上報疫苗施打數據，市府要想掌握準確數據可能還需一段時間。

維州和馬州同樣面臨疫苗數據匯報延誤的挑戰，維州的問題源自該州的新版免疫申報數據庫(immunization reporting database)，導致顯示的數據遠低於實際施打的數據。

馬州則是因為醫院，以及負責長照中心人員施打的Walgreens、CVS藥店匯報進展慢，例如有家醫院有超過2000劑的施打疫苗為上報，而聯邦指導允許最晚在施打72小時之後上報。

維州州長發言人亞莫斯基(Alena Yarmosky)表示，這是現代史上最廣泛的一次公共疫苗施打行動，每個州都面臨一定程度的後勤挑戰，而維州目前最大的難題是及時上報，預計從下周開始，維州疫苗施打的數量可大幅提升。

加緊施打疫苗之際，大華府的新冠日增七日平均數在4日繼續創新高，達到7363例，日增死亡的七日平均數為84例。

疫苗 維州 華府

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