麥考利夫籌款610萬選州長 維州選民盼新面孔

麥考利夫二選維州州長，募款610萬創紀錄。(麥考利夫臉書)

二度競選維州 州長的麥考利夫(Terry McAuliffe)4日表示，已為此次競選州長籌款610萬元，且捐款人遍布維州133個郡市；目前距離黨內初選還有五個月，麥考利夫所獲金額比以往任何一位參選人在相同階段籌到的款項都多。

麥考利夫表示，來自維州133個郡市的9000多人給自己捐了款，其中更有超過90%是單筆少於100元的小額捐款；不過尚不清楚麥考利夫是否為兩黨現有參選人中籌款最多者，因為上報競選財務報告還有兩周才截止。

但與往年經驗相比，在黨內初選還剩五個月、普選還剩10個月之際，籌款610萬元已創紀錄；四年前，現任州長諾譚(Ralph Northam)籌款300萬元，當時的共和黨競爭對手吉利斯(Ed Gillespie)籌款190萬元。

麥考利夫表示，自己的選舉建立在推動維州向前的團結共識之上，很驕傲能有如此多的維州人展現支持。

不過籌款最多並不等於鎖定勝局，麥考利夫此次雖以務實和中間派開啟競選之路，但需克服「選民渴望新人」的現狀，尤其今年又有兩名非裔 女性參選，包括州眾議員 詹妮弗‧卡羅爾(Jennifer Carroll)和州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)，許多選民對非裔女性當選州長的熱情更高。