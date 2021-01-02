大華府檢察長聯手 施壓聯邦嚴管黑槍

圖為政府出資鼓勵黑槍回收。(本報檔案照)

大華府 三地的檢察長近日加入支持黑槍(ghost gun)禁令的行列，要求菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)規範黑槍及相關零件的交易，防止無法追蹤且無需背景調查的槍枝滋生更多犯罪問題。

目前全美多州都在推動黑槍禁令，雪城、芝加哥、聖地牙哥等城市和多個支持槍枝管理的團體，日前向紐約 南區聯邦法院提吿，稱ATF和司法部對槍械和武器的定義不當，要求加強管理黑槍，大華府也加入此行列。

ATF在官網上表示，根據聯邦法律，未經加工的機匣(receiver)或毛坯零件不屬於槍枝零件，因此不受法律限制，但不少生產商就利用ATF的此說法售賣黑槍零件，導致全美各地黑槍犯罪問題加重；ATF的數據顯示，去年加州 有30%的槍枝沒有序列編號，2013年加州聖塔蒙尼卡學院(Santa Monica College)和2017年Rancho Tehama的兩起重大槍擊案也與黑槍有關。

根據聯邦槍枝管理法(Gun Control Act)的定義，所有以爆炸設計而成、或具有通過爆炸將子彈射出的武器(weapon)都稱為「槍械」(firearm)，華盛頓特區副檢察長卡諾帕(Kathleen Konopka)稱ATF對聯邦法律的解讀偏頗；維州和馬州檢察長也表示，ATF對槍枝管理法的錯誤解讀，助長犯罪份子在不通過背景調查的情況下取得槍枝，違背相關法律保護民眾安全的初衷。

由於槍枝犯罪案逐年增加，華府今年初通過緊急法令，禁止販賣可組裝黑槍的工具盒(kit)，華盛頓特區檢察長拉辛(Karl A. Racine)今年6月也起訴了一名生產大量槍枝零件的民眾；數據顯示，華府警方2017年查獲三把黑槍，而今年截至12月中，已繳獲282把。