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挺川民眾將示威 華府酒店關門避動亂

記者張筠／華盛頓報導
華府將再有大型示威，部分商家暫停營業因應。(美聯社)
華府將再有大型示威，部分商家暫停營業因應。(美聯社)

川普總統持續動員推翻大選結果，支持者和組織計畫6日在華府舉行大型示威，華府市區的部分酒店因此宣布關門，以避免極端份子引發動亂，少數族裔維權團體也順勢呼籲大華府的其他酒店關門，減少外來示威者進入華府；華府警方也表示屆時將全力維穩。

華府Harrington酒店本周宣布，「出於對顧客和員工的安全考量，該酒店4日到6日關閉」，已在此時段訂房的顧客將收到退款，此決定是為避免遊行示威再引發傷人事件；此前該酒店內的Harry餐館是川普支持者和部分極端份子聚集的場所，2020年12月12日該區域附近曾發生多起刺傷人的案件(stabbing)。

少數族裔維權團體Black Lives Matter DC在推特上轉發Harrington酒店暫時關門的通知，並點名要求國家廣場附近的Holiday Inn、Marriott Metro Center、華府Grand Hyatt、維州亞歷山卓市(Alexandria)的Holiday Inn等酒店關門，「這是我們制止白人至上主義份子持續摧毀我們城市和居民的方法。」

目前川普支持者計畫6日全天在華盛頓紀念碑、自由廣場(Freedom Plaza)、國會山莊等地示威，隨著川普總統本周持續發推文動員，決定參加集會的民眾增長迅速；華府官員近日也從社交媒體發現，除揮旗、舉牌、呼喊等示威形式之外，有團體還在計畫其他抗議方式，奉行白人至上主義的團體「驕傲男孩」(Proud Boys)也將參加。

即將上任的華府新警察局長康迪(Robert J. Contee)表示，警方已加強安保能力，將全力維穩，「任何暴力行為都不能被容忍。」

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