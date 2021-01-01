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專家：每天2水果3蔬菜 9成維州人攝取不足

記者張筠／維州報導
營養專家建議每天攝入兩份水果和三份蔬菜，以增強免疫力。(記者張筠 / 攝影)
營養專家建議每天攝入兩份水果和三份蔬菜，以增強免疫力。(記者張筠 / 攝影)

大華府在2020年最後一天共增逾8000宗病例，維州則創單日紀錄，日增5239例。疫期的新年願望，許多人可能都選擇健康。維州理工大學(Virginia Tech)營養學教授拉菲(Carlin Rafie)建議民眾每天吃兩份水果和三份蔬菜，提高身體免疫力，但維州只有十分之一的民眾能做到。

維州理工教授、同時也是註冊營養師的拉菲，近日通過對維州居民飲食與健康狀況的研究，表示除了保持社交距離和戴口罩，日常飲食也能幫助民眾增加免疫力，讓民眾在等待疫苗普及前有效抵抗新冠病毒。

拉菲表示，營養學建議民眾每天吃兩杯份的水果和三杯份的蔬菜，「但只有十分之一的人能做到」，蔬果富含各種維他命，是提高免疫力的最基本方法，維他命A和C的主要作用是增強免疫功能，此外也有助於保持良好精力。

拉菲說，維他命A能保護皮膚和消化道上皮組織(epithelial tissue)的完整性，而上皮組織是大量病毒侵入人體的來源，由於呼吸道組織也屬於上皮組織的一部分，因此若攝取足夠的維他命A，民眾感染新冠肺炎等呼吸道疾病的概率就能降低。

拉菲建議增加蔬果的多樣性，選擇不同顏色和型態的食物，此外適度食用乳製品也能幫助吸收維他命D，該元素在平衡免疫系統中起到重要作用；適量食用發酵食品也有利於消化系統和腸道健康，例如酸奶、泡菜、乳酪等。

拉菲也說，除要注意營養均衡，飲食份量也要控制，許多人在疫情期間因運動量減少，明顯增重甚至肥胖，反而引發其他健康問題，「疫情前許多人通過運動調整不健康飲食的影響，但疫情後運動減少，需要回歸飲食本身，調整飲食結構，增強身體免疫力。」

維州 免疫力 疫情

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