2020淨損5萬多份工作崗位 華府2021稅收恐減逾4億

疫情導致華府2020年淨損失逾5萬3700份工作崗位，市府收入也下降逾20%。(記者張筠 / 攝影)

華府 近日公布的報告顯示，新冠疫情 將導致華府2021財年稅收減少約4億6180萬元，由於節假日後疫情再加重，市府收緊防疫 限制，2021上半年經濟恢復速度仍會較慢，市府稅收完全恢復最快要到2024年；疫情已導致華府淨損失逾5萬3700份工作崗位，2020年市府收入也已下降了逾20%。

市府首席財政官(Chief Financial Officer)12月30日公布的報告顯示，儘管經濟已在逐步恢復，2021財年市府的預計收入將因疫情減少4億6180萬元，且為避免節假日加重疫情，市府近日又收緊部分防疫限令，這也恐怕會再影響市府收入，因此2021上半年的經濟恢復速度仍會較緩慢。

華府稅收主要來自實體(in-person)店的消費者、日常通勤民眾的支出，以及辦公場所等的費用，但2020年華府消費稅收、駕照等證件的費用、罰單等政府收入下降了23.5%，而在電商和遠程辦公方面的相關稅收只增長4%，無法平衡其他經濟缺口，因此華府預計2021年市府稅收將繼續下降，直到2024年才能恢復到疫情前的水平。

市府預計2021年房產市場將穩步發展，但大型辦公樓的數量將因疫情後辦公方式轉變而減少；2020年2月至11月，華府淨損失5萬3700份工作崗位，其中三分之二為旅遊和娛樂相關的職位，華府2020年飯店和餐館行業的稅收下降了46%，不過高薪資的政府相關崗位增加了1.5%。

市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)表示，隨著新冠疫苗施打工作的推進，餐飲和旅遊行業的恢復將比預期稍早；華府預計3月前將維持在復工第二階段，春末夏初進入第三階段，秋季推進到第四階段，即撤銷大多數防疫限令。

市府報告也預計疫情結束後，遠程辦公將更普及，辦公室需求將減少，可能導致更多居民搬離華府，餐飲、運動等娛樂需求將驟增等。