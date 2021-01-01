我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

新法上路 維州開車禁持手機

記者張筠／綜合報導
維州今年開始禁止開車持手機。(本報檔案照)
維州今年開始禁止開車持手機。(本報檔案照)

華府2021年將有多項新法上路，維州禁止開車持手機，首次違規罰125元，再犯每次罰250元；華府1(今)日起擴大保麗龍容器(foam container)的禁令範圍，禁止商家用保麗龍容器包裝冰塊、花生等；馬州新年上調最低時薪，蒙郡及喬治王子郡也同步執行。

維州從1日起，禁止開車時持手機，若駕駛使用耳機通話，也只能戴一邊耳機，確保安全，首次違規將罰125元，再犯每次罰250元，高速或施工路段的罰金可能更高。

維州近幾年已推行禁止駕車時發短信或郵件的法案，維權團體表示分心駕駛占2018年維州車禍命案數量的15%，呼籲加強限制，但由於兩黨分歧一直未能擴大禁令，今年民主黨主導參、眾兩會，該法順利通過；相鄰的華府和馬州都已實行相似法案。

1日上路的維州新法還包括，允許無證移民申請「駕駛資格卡」(driver privilege card)，逾30萬人將獲益，維州也成為首個通過類似法案的南部州；「隱蔽持槍許可證」(concealed handgun permit)的申請者必須通過合格的實體(in person)培訓，網課不再有效；不可租賃貓狗，豁免情況包括寵物選育配種、提供特殊服務等。

華府1日起加強保麗龍容器的使用限令，五年前華府已限制餐館、超市等商家不得使用保麗龍盛裝食品和飲料，2021年開始規定，食品生產商也不得使用保麗龍材料的保溫容器(cooler)來包裝冰塊、花生等。

馬州新年規定有15名員工以上的雇主最低時薪從11元調至11.7元，14名及以下調至11.6元，馬州人口最多、族裔最多元的蒙郡(Montgomery)和喬治王子郡(Prince George)也同步實行新法。

巴爾的摩郡(Baltimore)自13日起，每個塑膠袋收費5分。

維州 華府 馬州

上一則

注意！2021年喬州多條新法上路

下一則

芝加哥公園首推「電玩運動」

延伸閱讀

維州本月疫苗少兩成 馬州也縮水 蒙郡醫療資源緊張

維州本月疫苗少兩成 馬州也縮水 蒙郡醫療資源緊張
大華府2020年新冠疫情大事紀

大華府2020年新冠疫情大事紀
馬州唯一 安奧蘭多郡業主扭轉堂食禁令

馬州唯一 安奧蘭多郡業主扭轉堂食禁令
維州無證移民駕照元旦上路 逾30萬人受益

維州無證移民駕照元旦上路 逾30萬人受益
諾譚簽行政令！維州減免商家稅務 總計2億元

諾譚簽行政令！維州減免商家稅務 總計2億元
業者告喬治王子郡禁堂食 馬州法官挺政府禁令

業者告喬治王子郡禁堂食 馬州法官挺政府禁令

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47
關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧