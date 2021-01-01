新法上路 維州開車禁持手機

維州今年開始禁止開車持手機。(本報檔案照)

大華府 2021年將有多項新法上路，維州 禁止開車持手機，首次違規罰125元，再犯每次罰250元；華府1(今)日起擴大保麗龍容器(foam container)的禁令範圍，禁止商家用保麗龍容器包裝冰塊、花生等；馬州 新年上調最低時薪，蒙郡及喬治王子郡也同步執行。

維州從1日起，禁止開車時持手機，若駕駛使用耳機通話，也只能戴一邊耳機，確保安全，首次違規將罰125元，再犯每次罰250元，高速或施工路段的罰金可能更高。

維州近幾年已推行禁止駕車時發短信或郵件的法案，維權團體表示分心駕駛占2018年維州車禍命案數量的15%，呼籲加強限制，但由於兩黨分歧一直未能擴大禁令，今年民主黨主導參、眾兩會，該法順利通過；相鄰的華府和馬州都已實行相似法案。

1日上路的維州新法還包括，允許無證移民申請「駕駛資格卡」(driver privilege card)，逾30萬人將獲益，維州也成為首個通過類似法案的南部州；「隱蔽持槍許可證」(concealed handgun permit)的申請者必須通過合格的實體(in person)培訓，網課不再有效；不可租賃貓狗，豁免情況包括寵物選育配種、提供特殊服務等。

華府1日起加強保麗龍容器的使用限令，五年前華府已限制餐館、超市等商家不得使用保麗龍盛裝食品和飲料，2021年開始規定，食品生產商也不得使用保麗龍材料的保溫容器(cooler)來包裝冰塊、花生等。

馬州新年規定有15名員工以上的雇主最低時薪從11元調至11.7元，14名及以下調至11.6元，馬州人口最多、族裔最多元的蒙郡(Montgomery)和喬治王子郡(Prince George)也同步實行新法。

巴爾的摩郡(Baltimore)自13日起，每個塑膠袋收費5分。