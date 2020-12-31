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加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

馬州唯一 安奧蘭多郡業主扭轉堂食禁令

記者張筠／馬州報導
安奧蘭多郡允許餐館在客容量不超25%的條件下開放堂食。(記者張筠／攝影)
安奧蘭多郡允許餐館在客容量不超25%的條件下開放堂食。(記者張筠／攝影)

在餐館業主不滿郡府限制向法院提告後，馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)郡長彼得曼(Steuart Pittman)30日宣布，撤銷禁止餐館堂食的規定。馬州蒙郡、喬治王子郡等地區的餐館業主也曾向法院提告，抗議郡府防疫限令過嚴，但法官均支持禁止堂食，安奧蘭多郡是目前馬州唯一同意放寬堂食限令的地區。

近日大華府多郡為避免假期誘發疫情加劇，馬州蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡等地陸續收緊防疫限制，禁止餐館堂食；彼得曼本月初也計畫在1月中以前禁止所有餐館的堂食服務，但不少業主抗議限制過嚴，向該郡巡迴法庭提吿，表示在冬季不可能只依靠戶外用餐和外送、外賣維生，堂食禁令幾乎讓商家走投無路。

安奧蘭多郡府在為期兩天的公聽會結束後決定放寬限制，重新允許餐館的堂食服務，但客容量需從原來的50%收緊至25%，社交俱樂部、保齡球館，以及商場內的美食廣場等提供飲食服務的商家也須遵守此規定；此外郡府也規定，食品的外送服務費不得超過15%。

彼得曼表示，此前禁止堂食服務主要是處於安全考慮，並非要給小商家設限，「過往經驗證明限制堂食有助於控制疫情」，不過目前該郡民眾有效配合防疫，商家也遵守規定，疫情稍有緩解，因此決定放寬對餐館的限制。

郡府表示，近日病例增長速度比12月初稍有放緩，但衛生官員仍在監測疫情數據，預計假期後隨著檢測人數增多，確診增長加快，因此不能掉以輕心。

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