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加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

維州本月疫苗少兩成 馬州也縮水 蒙郡醫療資源緊張

記者張筠／維州報導
醫護人員疫苗供應短少，恐影響之後一般民眾施打進度。(美聯社)
醫護人員疫苗供應短少，恐影響之後一般民眾施打進度。(美聯社)

大華府地區已有9萬3600多人接種新冠疫苗維州維生廳(VDOH)近日表示，本月收到的疫苗總數量比原估計短少約兩成，馬州蒙郡(Montgomery)官員也指，目前沒有全國的疫苗施打計畫，只能各州自行調整推進，根據實際收到的疫苗數量確定接種方案；蒙郡雖然病例增長稍有放緩，但社區傳播加重，醫療資源緊張。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，全美已有逾200萬人接種新冠疫苗第一劑，而華府約1萬1000人接種新冠疫苗第一劑，馬州有逾2萬8600人，維州有逾5萬4000人。

維州衛生廳免疫部門主任葛蕾(Christy Gray)近日表示，該州12月初時被通知將分到48萬劑疫苗，但現在只能收到37萬劑，「只能減少每種施打群體的配額，平衡醫護人員和長照中心員工等高風險群體的接種人數」，州府目前也無法判斷何時能推進到接種的第二階段。

不過葛蕾表示，預計在未來幾周，維州每周能收到輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗各5萬劑，屆時施打進度將進一步提升。

馬州本月收到的疫苗數量也比原定的少，蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，本周蒙郡將再有逾2500人完成第一劑接種。

蒙郡病例增長速度近日稍有放緩，但陽性檢測率仍超過7%，且每10萬人中有逾39人確診，郡長艾瑞克(Marc Elrich)呼籲民眾元旦假期避免出行，減少室內聚會，以安全可靠的方式慶祝新年，因疫情「每日都可能翻轉」，不能得意忘形。

蓋理斯也表示，蒙郡的社區傳播現象比感恩節前略有加重，因不少民眾在年底節假日外出旅遊，郡府官員擔憂醫療資源會再度吃緊，蒙郡新建的加護病房已投入使用，「雖然病床仍夠，但醫護人員瀕臨不足，許多醫院已開始暫停非緊急手術。」

疫苗 維州 馬州

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