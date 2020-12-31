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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

大華府2020年新冠疫情大事紀

記者張筠／華盛頓報導
截至30日，大華府已有逾64萬6700宗確診病例，逾1萬1440人死亡。(記者張筠／攝影)
截至30日，大華府已有逾64萬6700宗確診病例，逾1萬1440人死亡。(記者張筠／攝影)

新冠疫情席捲全美將近一年，大華府疫情也經歷多重起伏，截至30日，大華府已有逾64萬6700宗確診病例，逾1萬1440人死亡。

1月初美國出現首例新冠病例，大華府兩居民檢測呈陰性；1月底世界衛生組織(WHO)宣布全球進入緊急狀態，川普總統宣布美國進入公共衛生緊急狀態，禁止14天內曾赴中國的民眾入境美國。

2月底華盛頓州出現首例新冠死亡病例。

3月初大華府三地相繼出現首例確診並進入緊急狀態；大華府出現社區傳播，馬州首先禁止大型聚會並關閉公校；3月14日維州出現大華府首例新冠死亡，隨後三地相繼禁止餐館、酒吧堂食，關閉所有非必要商家，並縮減大眾交通工具服務；3月底大華府三地頒布居家避疫令，累計確診近3000人，死亡近40人。

4月初大華府確診逾5500人，死亡人數破百，華府通過新冠救濟法案，頒布口罩令；4月中大華府出現「最致命的兩天」，馬州兩天內逾40人死亡，大華府累計616人死亡；華府公校整年關閉；4月20日馬州向南韓購買能做50萬次檢測的新冠檢測劑，幾日後頒布復工三階段計畫。

5月大華府疫情急遽加重，病床匱乏，死亡逾2200人，確診逾5萬1000人，華盛頓會展中心作為臨時醫療基地；5月中至月底維、馬州和華府相繼進入復工第一階段。

6月初馬州進入二階復工，但部分郡縣決定延後；月底華府進入二階復工，餐館可50%堂食。

7月初維州首先進入三階復工，所有商家可恢復營業；月底維、馬州最大公校宣布全網課計畫，華府收緊口罩令，公校全年網課，並頒布旅行限令；大華府累計新冠死亡破6000人，確診逾17萬2000人。

9月初馬州進入復工第三階段，9月25日維州州長諾譚夫婦確診。

10月2日川普總統及第一夫人梅蘭妮亞確診。

11月3日總統大選，大華府多數民眾已提前投票；11月5日華府和馬州相繼收緊旅行規定；11月10日輝瑞公司宣布新冠疫苗90%有效；月底大華府疫情因節假日再加重。

12月初大華府新冠死亡破萬，確診超過52萬人；月中維州實行宵禁，華府餐館堂食客容量收緊至25%，馬州部分郡縣禁止餐館堂食；12月17日華府首批新冠疫苗施打工作啟動，隔日維、馬州相繼宣布各支援華府8000劑新冠疫苗，月底大華府三地為避免節假日加重疫情再度收緊防疫限令。

新冠疫情席捲美國近一年，大華府多數民眾已基本適應口罩生活。(記者張筠／攝影)
新冠疫情席捲美國近一年，大華府多數民眾已基本適應口罩生活。(記者張筠／攝影)
大華府2020年新冠疫情發展時間線。(製表：記者張筠)
大華府2020年新冠疫情發展時間線。(製表：記者張筠)

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