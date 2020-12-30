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占用自行車道 華府罰金上調逾1倍至150元

記者張筠／華盛頓報導
華府近日將違規占用自行車道的罰金上調至150元，並增加執法專員。(記者張筠/攝影)
華府近日將違規占用自行車道的罰金上調至150元，並增加執法專員。(記者張筠/攝影)

華府今年加強保護自行車騎士安全，將違規占用自行車道的罰金上調一倍多至150元，市府也增設執法專員，引進新技術，通過拍照開罰車主。

華府從去年11月增加22名專員查抓違規停車，對擠占自行車道的車輛開罰單。數據顯示，今年4月至9月，市府共開出961張罰單，不過該數量比去年同期下降31%，市府公共事務局(Department of Public Works)發言人麥可勒摩(Felicia Farrar McLemore)說，疫情期間民眾出行的次數大減，因此整體違規數量減少。

市府在疫情期間調整早晚高峰的停車限制和街道清理規定，讓民眾出行和路邊取貨更便利。麥可勒摩說，市府因疫情調整執法方案，原是出於通融方便民眾通勤，卻在部分地區滋生更嚴重的違規現象，疫情期間車輛超速嚴重，違規停車、餐廳的路邊取餐(curbside pickup)等服務規畫不當，經常導致自行車事故甚至人員傷亡。

市府計畫繼續增加自行車執法專員，整治違規問題，麥可勒摩說，多數違規停車的時間不長，民眾收到罰單前就已離開現場，但占用自行車道的問題在短時間可能就會引發事故，因此市府計畫嚴抓此問題。

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