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維州無證移民駕照元旦上路 逾30萬人受益

記者張筠／維州報導
維州允許無證移民獲得駕駛資格的新法，將於元旦生效。(Getty Images)
維州允許無證移民獲得駕駛資格的新法，將於元旦生效。(Getty Images)

維州允許無證移民獲得駕駛資格的新法將於2021年1月1日生效，預計逾30萬人受益，大華府三地也將全部實現無證移民可申請駕照；不過受新冠疫情影響，維州車輛管理廳(DMV)積壓大量業務，目前申請駕照的預約平均需等數月，多少人能馬上受惠仍是未知數。

維州允許無證移民申辦「駕駛資格卡」(driver privilege cards)的法案今年初通過，該法案適用對象為，居住在維州、收入來自維州且在維州納稅的非美國公民，滿足以上條件者，在申請「駕駛資格卡」時只需提供能證明身分的證件即可，不一定要提供合法居住證明，預計能給州府帶來1000到1700萬元的額外收入。

「駕駛資格卡」外觀與標準駕照基本一樣，但不具有「真實身分證」(REAL ID)駕照的功能，因此無證移民不能憑此登機或進入聯邦機構。

支持者表示此舉有助提高維州道路安全性，讓更多無證移民家庭有駕駛權利，出行不受限，滿足駕車去醫院、接送孩子上下學、上班通勤等基本生活需求，也能提升執法部門的效率；反對者則擔憂此法案將助長無證移民通過不合規的方式成為美國公民。

維州申請「駕駛資格卡」與標準駕照的流程一致，至少需要兩次預約，一次筆試加一次道路考試，近日維州DMV和立法者已試圖通過增加考試站點來緩解申請積壓的問題，DMV官員也呼籲有意申請「駕駛資格卡」的民眾利用等候時間熟悉維州交規，多練習駕車技術，爭取考試一次過關，節省其他民眾的排隊時間；部分移民維權團體也提供少數族裔語言的交規手冊。

維州DMV目前每月提供4萬5000次交規筆試以及5000次道路考試，DMV發言人表示，由於新法上路將迎來大量無證移民申請，DMV將在1月4日啟用位於Sterling的新服務中心，與費郡(Fairfax)等地的考試站點合作，滿足民眾需求。

維州讓無證移民擁有駕駛資格的議題此前因兩黨分歧一直難以推進，今年民主黨20年來首次主導參、眾兩會，因此該法順利過關；相鄰的馬州和華府分別在2013年和2014年通過相關法律。

維州 移民家庭 DMV

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