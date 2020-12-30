華府教委促市府撥400萬元 推戶外實體教學

目前華府已有學校自行開展小範圍的戶外實體教學。(取自推特)

華府 教育委員會(DC State Board of Education)近日致信市長包瑟(Muriel Bowser)，要求市府提供至少400萬元支持華府公校 系統和特許學校推進實體課計畫，給學生增加戶外學習的選項，以此平衡防疫與教學進度。該金額與市府支援餐館戶外用餐的資金相當，希望市府在教育上也能提供與對待小商家一樣的支持。市府暫未回應教委的要求。

華府公校教育總監 菲力彼(Lewis Ferebee)本月初表示，計畫2021年2月開始允許學生返校，但近日虛實結合的「CARE」混合課堂出現多名師生確診，公校不得不暫停該項目，等各項疫情數據滿足復課條件後再允許學生回教室上課。不少家長擔憂室內上課的安全性，因此公校官員開始著眼於戶外實體教學，在實體課與安全防疫之間尋求平衡。

教育委員會表示，若市府能提供400萬元支持，該資金將用於培訓教師的戶外教學技能，提供師生保暖衣物，添置傘棚、暖氣、防雨雪的課桌椅等基礎設施，發展教育諮詢及合作夥伴等。

華府教育委員會成員高索伊(Emily Gasoi)說，「CARE」混合課堂不會終止，但為確保教學安全，減輕家長顧慮，同時又不耽誤教學進度，希望在網課與室內課堂之外開展更多選項；目前華府部分學校已自行展開小範圍的戶外實體教學，「但若沒有市府的支持及資金援助，該計畫將難以推進」。