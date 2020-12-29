海外青年志工 介紹台灣「防疫成功」模式

參與者可得到印有「Taiwan can help」字樣的美國國旗口罩ㄧ枚。(選擇台灣提供)

為介紹並宣傳台灣防疫 的成功經驗，海外青年文化志工(FASCA)與「選擇台灣」(Select Taiwan)日前舉辦線上論壇，聚焦台灣的衛生醫療系統和疫情防治政策，向主流社會展現台灣公衛實力，吸引100多人參與；活動由青少年志工主導，10年級高中生楊敬忱和11年級的李巧翎搭檔主持，令僑界活動別開生面。

「選擇台灣」並製作時長5分鐘的宣導影片，介紹正確防疫觀念，並邀聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)、馬州參議員李鳳遷(Susan Lee)等，感謝台灣捐贈口罩施援；青年文化志工則負責介紹「台灣(抗疫)模式」(Taiwan Model)，討論台灣防疫成功的實例、應如何防範新冠病毒等，僑教中心主任郭大文並以台灣的成功模式舉例，提到台灣的醫療健保制度完善、實惠，應為世界效仿對象之一。

為介紹並宣傳台灣防疫的成功經驗，海外青年文化志工(FASCA)與「選擇台灣」(Select Taiwan)日前舉辦線上論壇。(選擇台灣提供) 為介紹並宣傳台灣防疫的成功經驗，海外青年文化志工(FASCA)與「選擇台灣」(Select Taiwan)日前舉辦線上論壇。(選擇台灣提供)

「選擇台灣」執行長白越珠為此活動承諾，凡參加者皆可獲得帶有美國 國旗的口罩ㄧ枚，口罩下方還印有「Taiwan can help」，她也贊助43張亞馬遜A禮卡、四盒聖誕圖案的口罩供抽獎；白越珠表示，「台灣模式不只在宣導台灣的防疫成功經驗，我們更要以台灣為傲，向我們的國際友人發聲，此次FASCA志工的表現可圈可點，令我們大人刮目相看，因他們的努力讓台灣這個美麗動人的名字發光發熱，願你我一同努力，繼續讓台灣的名字不絕於耳。台灣加油！ Taiwan can help，Taiwan is helping！」