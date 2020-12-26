教室上課不易染疫 社交活動風險才高

報告指美國大學今秋約兩成實施網路、實體混合授課。(美聯社)

全美各大學因疫情 改上網課或實體線上混合教學，經過秋季學期的嘗試，許多學校總結實體復課經驗指出，並無跡象顯示新冠病毒會在教室、實驗室、講堂等場所廣泛傳播，反倒是校外的學生住宿和課外社交活動場所有更大傳播風險，尤其是學生不戴口罩、不注意保持距離，且面對的防疫同輩壓力較小時，更容易染疫。

戴維森學院的「大學危機倡議組織」(College Crisis Initiative)調研指，37%的四年制大學在今年秋季學期主要依賴上網課，另有34%主要依賴實體課，其餘則是混合模式。

儘管目前的數據顯示新冠死亡在大學校園較少，但不代表學校可因此認為恢復實體課很安全或很明智；聖母大學(University of Notre Dame)社會學教授威廉斯(Richard Williams)說，「有些人好像覺得，只要沒人死，就是成功。」但實際上，許多研究顯示，感染新冠留下的後遺症可能對年輕人有長遠影響。

美國 科學工程及醫學院(National Academies of Sciences, Engineering and Medicine)的最新報告指出，快捷、頻繁的新冠檢測 有助減緩病毒傳播，但前提是需要學校快速反應，例如迅速跟進檢測結果，才能及時隔離確診者及其接觸者，延誤數小時就可能對病毒傳播產生較大影響。

「我們沒有證據顯示傳播在課堂內發生。」范德堡大學(Vanderbilt University)校長德梅瑞(Daniel Diermeier)表示，數據顯示傳播風險高的環境，主要是校外的社交聚會或派對，「在校園就沒事。」

范德堡大學有1萬3000多名學生，學校今秋允許所有學生返回納許維爾校區，並提供很多面對面的實體教學；德梅瑞說，該校學生宿舍也經受住考驗，未爆出集體傳染。

但也有很多大學面臨前所未有的挑戰，伴隨疫情加劇，學校也需平衡網路教學與實體授課，探索如何在冬季和春季安全恢復實體課，加強新冠檢測、接觸者追蹤、隔離住宿、公共衛生宣導等方式，也成為學校運作的「標配」。