住院數難降 大華府醫療資源吃緊

官員再次提醒節日防疫，不要在疫苗普及前功虧一簣。(美聯社)

雖然疫苗 工作已推進，大華府 三地醫療資源仍吃緊，住院人數只增不減。維州 已連續兩天創單日新增病例的新高，24日新增4782例，23日有55人病歿，12月以來維州已超過五天的日增病例破4000人。此外，維州有逾2580名新冠住院病患，州府官員呼籲民眾減少外出，緩解醫療系統的壓力。

華府的住院人數也在上升，新冠病患占住院人數的11.8%，該數字已遠超市府制定的第二階段復工標準，市長包瑟(Muriel Bowser)呼籲民眾居家度過假期，「華府已為抗疫努力十個多月，希望民眾堅持防疫」，不要在疫苗普及前功虧一簣。

大華府三地均處於疫苗接種的第一階段，即給一線人員施打疫苗，馬州目前已有1萬4000多醫護人員接種第一劑新冠疫苗，根據州府衛生廳數據，接種者近70%為白人，非裔和亞裔接種者分別有近2000人，西語裔接種者占比最少；從性別上看，女性接種者為男性的兩倍左右。

維州已有近2萬人接種新冠疫苗第一劑，其中有逾1萬1000名女性，族裔方面同樣是白人占比最大，其次是西語裔，占比最少的為亞裔；不過維州州府表示，許多接種者不願提供族裔或性別信息，因此實際的族裔和性別比例可能稍有偏差。