華府訂12/24「佛奇日」為防疫領袖慶生

華府將12月24日定為「佛奇日」。(市長辦公室提供)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)23日宣布，從今年開始，每年12月24日為華府的「佛奇 日」(Dr. Anthony S. Fauci Day)，以此慶祝佛奇的生日，彰顯他在抗擊新冠疫情中的付出以及在其他傳染病研究上的重大貢獻。

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇1940年12月24日生於紐約布魯克林(Brooklyn)，今年滿80歲，佛奇自1977年開始居住在華府Wesley Heights區，新冠疫情爆發後因領導全國防疫 工作而成為家喻戶曉的人物，不少商家也將他的形象做成周邊商品，餐館也用「佛奇」命名特色菜品，甚至有酒吧用「佛奇」的諧音取名，在致敬佛奇的同時也吸引更多顧客。

包瑟表示，佛奇服務過六任總統，未來也將在拜登(Joe Biden)政府繼續擔任首席醫學顧問和防疫小組的一員；她23日在推特上邀請全市民眾一起給佛奇送上生日祝福，並稱「華府非常榮幸有佛奇這樣的居民，他為社區健康和安全做出重大貢獻。」

作為華盛頓國民隊(Nationals)的忠實球迷，佛奇今年也在國民隊與紐約洋基隊(New York Yankees)的比賽開幕式上投出第一球(first pitch)，日前有媒體報導稱佛奇平均每天工作18小時，除電視訪問、參加與聯邦官員和各州長的電話會議，還要處理大量郵件，他曾表示「會工作到做不動為止」。

佛奇表示今年平安夜將回家和妻子度過，並會與住在維州亞歷山卓市(Alexandria)的家人見面，他呼籲所有市民今年居家過節，不要疏於防疫。