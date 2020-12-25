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禁逐租客遭判違憲 華府商家憂

記者張筠╱華盛頓報導
華府近日撥款1億元支援零售、餐飲、娛樂等商家，但專家擔憂，多數商家恐怕在收到紓困金前就會倒閉。(記者張筠╱ 攝影)
華府近日撥款1億元支援零售、餐飲、娛樂等商家，但專家擔憂，多數商家恐怕在收到紓困金前就會倒閉。(記者張筠╱ 攝影)

為保障租客權益，華府日前禁止房東遞交驅逐令申請(eviction filing)，但華府高等法院法官艾普斯坦(Anthony Epstein)近日裁定該禁令違憲，引起不少租客的擔憂，華府律師解讀，法官的裁定不會馬上影響一般住戶，但商業租客恐陷入窘境。

華府自疫情以來禁止房東驅逐房客，且不准房東遞交驅逐令申請，法庭也暫停受理已遞交的申請，但由於市府對房客的保護多於房東，部分業主和房客因不滿或陷入經濟窘境而提吿，試圖推翻市府禁令。

艾普斯坦本月中裁定該禁令違憲，表示禁止房東申請驅逐令，無助保護居民的健康，反而限制業主的權利，此裁決引起租客反彈，不少民眾擔憂生活將失去基本保障。

華府住房律師比安科(Richard Bianco)稱，該裁決主要影響商業租客，一般住戶不會立即受影響，因為市府規定房東在申請驅逐令前必須通知租客，因此租客仍會收到通知，就算市府公共衛生緊急狀態結束，法庭恢復受理，一般房客們也不會在毫無防備的情況下馬上被驅逐。

然而由於多數商業租客在租約中放棄接收驅逐通知(eviction notice)的權利，因此若商業房東在疫情期間申請驅逐令，一旦緊急狀態結束，商業租客的驅逐令就可能馬上執行。

市府未公開目前有多少商家處於被驅逐風險，近期法庭也鮮少收到商業驅逐令，但多數商家面臨生存危機，疫情以來華府已有逾104家餐館熄燈。

目前華府僅有一項對商業租客的暫時保護令，即規定房東在申請驅逐令前需給商業租客提供不同的交租方案，商業律師科夫曼(Dan Koffman)說，一旦租客回應房東並選擇一種交租方案，房東就不得推進驅逐令。

雖然艾普斯坦的裁決給房東和租客的衝突增加不確定性，不少房東仍表示，驅逐房客也有風險，他們寧願寬容幾個月的租金，不願在疫期花更大成本找新房客。

華府近日撥款1億元支援零售、餐飲、娛樂等行業商家，但科夫曼表示，多數商家恐怕在收到紓困金前就會倒閉。

租客 房東 華府

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