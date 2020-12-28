脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談腰間盤突出

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解腰間盤突出的成因、症狀及治療。

腰間盤突出是脊椎疾病中的代表性疾病，一般是指位於脊椎骨之間，吸收腰部受到的衝擊力，提高穩定性的錐間盤脫落而導致的腰部、臀部和腿部出現的症狀。腰間盤突出並非正確的名稱，正確的表達應該是椎間盤脫落症。位於間盤內的髓核受到損傷、老化或因受到衝擊而脫出，壓迫或觸碰到經過周邊的神經，出現神經學異常症狀，大部分人將其稱作腰間盤突出。

過去大多是脊椎功能開始下降的40歲以上中年人，或是長期從事提重物的體力勞動者容易出現的疾病，而如今由於姿勢不當或運動不足等導致十幾歲的青少年和20~30歲的年輕人之間的發病率也在增高。特別是一直坐著工作的辦公人士，雖然從事的不是體力勞動，其腰間盤突出的發病率也在提高，這是因為長期伏案，上身前傾辦公時，會一直對腰部施加自身體重的約2.5倍的壓力，導致間盤脫出的機率不斷增高。

從頸骨到腰骨，脊椎關節之間都有間盤，間盤疾病在任何部位都有可能發病。其中間盤疾病最容易發病的部位就是運動量多，受下肢體重和衝擊最多的腰部。而腰部下方的4號腰椎和5號腰椎之間間盤的發病率最高，再就是5號腰椎和薦骨之間的發病較多。

腰部扭傷導致的痛症和腰間盤突出導致的痛症可以採取以下方法來區分。平躺後放平膝蓋，兩條腿輪流抬起放下時，腿部沒法用力抬起，或者站直後彎腰時不僅腰疼，腿也疼，或者因腿疼而無法彎腰的情況，這些痛症的原因在於腰間盤突出的可能性很高。

腰間盤突出的代表症狀是腰痛腿麻。一般情況下腰開始疼，臀部感覺酸痛。一段時間後一側腿發麻疼痛，從腰部開始痛症一直拉伸到腿部。症狀惡化的話，腿疼的部位有可能會變得知覺遲鈍，感到無力。

腰間盤突出分為急性期和慢性期，其症狀有所不同。急性期的腰部和腿部疼痛都有可能加重，抬腿時很不方便，而慢性期主要是腰部痛症比腿部痛症嚴重，腿可以抬得更高。腰間盤突出程度嚴重時，腿部會出現麻痹，根據不同情況，還有可能出現大小便功能麻痹，性功能障礙等。這種情況必須儘早接受手術治療，治療不當時有可能會導致永久麻痹。

拿重物時，不經意間突然扭傷腰時，早上起床困難時，在洗手間弓著腰洗手時不下心扭到腰時，都有可能引發腰間盤突出。這種腰部扭傷而導致的腰間盤症狀，可通過正確的脊椎矯正治療，並且注意儘量少活動腰，在僵硬的肌肉 部位進行熱敷和按摩等，都會加速恢復。

為了預防腰間盤突出，要教育孩子從小保持良好的姿勢，養成好習慣。除此之外，生活中要注意預防，比如從事容易傷到腰的工作時，要像系安全帶一樣系好腰帶，以避免腰部受到傷害，工作結束後記得要解掉腰帶。在家躺著起來時，不要立即起身，先把身體側到一邊，再用手支撐著起來。要彎曲上身時先把腿彎下再彎身等，養成這些良好的生活習慣，從而預防腰間盤突出。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。