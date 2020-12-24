諾譚簽行政令！維州減免商家稅務 總計2億元

維州 州長諾譚(Ralph Northam)23日簽署行政令，要求給疫情 期間遭受重創並裁員的商家提供2億元的稅務減免，同時讓州府立即發放拖延了數月、給7萬人的失業福利 金。

諾譚的最新行政令將為疫情期間裁員的商家提供薪資稅務減免(payroll tax relief)，通常商家必須為每一個被裁或無薪休假的員工支付最多600元的稅，作為對「失業保險信託基金」(Unemployment Insurance Trust Fund)的補充，但新規出爐後，這些商家不需要支付這筆錢，可為零售、食品、酒店等產業商家節省總計2億元。

州政府寄望聯邦政府幫忙補充「失業保險信託基金」，疫情之前，該基金有15億元，目前基本用罄，維州是借用聯邦資金在支付這項福利。

此外，受疫情影響，今年維州約有140萬人提交失業福利申請，是2019年的十倍多，其中絕大多數人很快收到失業金，但有7萬人的申請「延誤」，原因是雇主稱這些人不符合申請失業福利的資格，他們要麼是辭職要麼是被解僱，導致這些人的申請最終進入上訴階段(appeals process)，通常耗時21天，但疫情期間處理速度變緩，拖延變成數個月。

諾譚的首席職場顧問希利(Megan Healy)說，維州本是全美發放失業福利第三迅速的州，但因為積壓拖延，成了給(需要申訴)申請人發放失業福利最慢的州。

諾譚的行政令要求維州就業委員會(Virginia Employment Commission)立即給這些卡在上訴階段的申請人發放失業福利，州府也將繼續裁定這些申請，若裁定不符合申領資格，則需退還失業金。