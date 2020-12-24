我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

諾譚簽行政令！維州減免商家稅務 總計2億元

記者羅曉媛╱維州報導

維州州長諾譚(Ralph Northam)23日簽署行政令，要求給疫情期間遭受重創並裁員的商家提供2億元的稅務減免，同時讓州府立即發放拖延了數月、給7萬人的失業福利金。

諾譚的最新行政令將為疫情期間裁員的商家提供薪資稅務減免(payroll tax relief)，通常商家必須為每一個被裁或無薪休假的員工支付最多600元的稅，作為對「失業保險信託基金」(Unemployment Insurance Trust Fund)的補充，但新規出爐後，這些商家不需要支付這筆錢，可為零售、食品、酒店等產業商家節省總計2億元。

州政府寄望聯邦政府幫忙補充「失業保險信託基金」，疫情之前，該基金有15億元，目前基本用罄，維州是借用聯邦資金在支付這項福利。

此外，受疫情影響，今年維州約有140萬人提交失業福利申請，是2019年的十倍多，其中絕大多數人很快收到失業金，但有7萬人的申請「延誤」，原因是雇主稱這些人不符合申請失業福利的資格，他們要麼是辭職要麼是被解僱，導致這些人的申請最終進入上訴階段(appeals process)，通常耗時21天，但疫情期間處理速度變緩，拖延變成數個月。

諾譚的首席職場顧問希利(Megan Healy)說，維州本是全美發放失業福利第三迅速的州，但因為積壓拖延，成了給(需要申訴)申請人發放失業福利最慢的州。

諾譚的行政令要求維州就業委員會(Virginia Employment Commission)立即給這些卡在上訴階段的申請人發放失業福利，州府也將繼續裁定這些申請，若裁定不符合申領資格，則需退還失業金。

福利 疫情 維州

上一則

不顧勸阻 飛機照搭、派對照開

下一則

新州單日新冠死亡數 連兩日破百

延伸閱讀

第二波疫苗抵達！馬州九成醫護有望接種

第二波疫苗抵達！馬州九成醫護有望接種
華府首批疫苗不足照顧10%醫護 維州下周將送8000劑支援

華府首批疫苗不足照顧10%醫護 維州下周將送8000劑支援
華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑

華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑
「疫」起慶生 維州女53歲生日 完成53件善事

「疫」起慶生 維州女53歲生日 完成53件善事
疫情惡化 維州下周一起宵禁

疫情惡化 維州下周一起宵禁
民調：75%維州人憂子女疫期學習落後

民調：75%維州人憂子女疫期學習落後

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

適量飲用咖啡 有益健康

2020-12-16 15:10
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報