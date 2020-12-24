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華府禁堂食殃及戶外用餐 餐館喊苦

記者張筠╱華盛頓報導
市府允許的戶外用餐設備包括，最多只有兩面幕布的帳篷、具有防雨雪功能的傘棚等，以確保通風。（記者張筠 / 攝影）
市府允許的戶外用餐設備包括，最多只有兩面幕布的帳篷、具有防雨雪功能的傘棚等，以確保通風。（記者張筠 / 攝影）

華府禁止餐館堂食的新規23日生效，持續至明年1月15日，部分戶外用餐的帳篷也算堂食，屬禁令範圍，令業者苦不堪言，許多人表示在聖誕和新年假期增加營業額的計畫泡湯；大華府自疫情以來已有逾百餐館熄燈，是去年的兩倍多，業者呼籲消費者通過餐館禮卡或外送、外賣食物作為贈予親友的禮物，以此支持地方商家。

為避免節假日疫情加重，華府在聖誕前夕禁止餐館堂食，直到明年1月15日下午5時，部分密閉性較強的戶外帳篷也禁止；市府允許的戶外用餐設備包括：最多只有兩面幕布的帳篷、具防雨雪功能的傘棚等，以確保通風，且戶外用餐每桌不超過六人，顧客輪換之間也須清潔。

多數業者理解防疫收緊的初衷，但也有許多人表示，此限令極大加重餐館經營負擔，節假日執行更讓他們苦不堪言，對未來迷茫。

華府Tiki TNT & Potomac Distilling公司業主特拉沙(Todd Thrasher)表示，自6月恢復堂食服務後，餐館嚴格遵守市府的防疫指南，「自己和員工也怕疫情擴散，絕不會為生意犧牲大家的健康」，就算沒有堂食禁令，他們也不會一次接待過多食客。

與特拉沙有相似想法的業主很多，他們表示，戶外用餐需要的保暖設備大大增加經營成本，還需想辦法給菜品保溫，確保食客在嚴寒天氣仍可享用溫暖美食，這些細節都增加經營難度和壓力。

大華府餐館協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)的數據顯示，3月以來，大華府有超過135家餐館熄燈，數量是去年的兩倍多；該協會主席霍霖格(Kathy Hollinger)指，多數餐館指望聖誕新年假期能彌補業績，但新規讓餐館擴招員工、假日促銷活動等計畫全泡湯。

霍霖格說，消費者可選擇餐館禮卡(gift card)、外賣、外送餐點作為贈給家人朋友的節日禮物，以此幫助當地商家擺脫困境。

華府在聖誕前夕禁止餐館堂食，直到明年1月15日下午5時，部分密閉性較強的帳篷也被...
華府在聖誕前夕禁止餐館堂食，直到明年1月15日下午5時，部分密閉性較強的帳篷也被禁止。（記者張筠 / 攝影）
不少業主表示，戶外保暖設備增加經營成本，在嚴寒天氣中的菜品保溫問題也讓他們頭疼。...
不少業主表示，戶外保暖設備增加經營成本，在嚴寒天氣中的菜品保溫問題也讓他們頭疼。（記者張筠 / 攝影）

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