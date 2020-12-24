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「神力女超人」商場將改建醫院 提供腦部、癌症及創傷護理

記者張筠╱維州報導
Inova醫院在大華府地區有多家分院，除提供醫療服務，近幾年該醫院系統在多項醫學研究上也快速發展。（記者張筠/攝影）
Inova醫院在大華府地區有多家分院，除提供醫療服務，近幾年該醫院系統在多項醫學研究上也快速發展。（記者張筠/攝影）

為提升醫療能力，擴增醫療資源，維州亞歷山卓市(Alexandria)將把具有歷史意義的「地標商場」(Landmark Mall)改建為Inova醫院的新分院，升級該市醫療設備，將來重點提供腦部治療、創傷護理和癌症治療等服務，新醫院預計在未來30年給亞歷山卓市帶來超過7億元的稅收。

亞歷山卓市府表示，「地標商場」曾是電影「神力女超人1984」(Wonder Woman)的取景地，但近幾年商場生意下滑，至今杳無人煙，因此決定改建為Inova醫院在亞歷山卓的新分院；新醫院占地400萬平方呎，提供多項醫療項目及服務，還有大型急診科室、私人病房、以及Inova癌症醫療研究所等，未來將提供更全面的放射、輸液等醫療項目。

市府指，新醫院還將成為北維州提供二級創傷(trauma)護理的三家中心之一，除了有針對腦部創傷的全天候治療服務，還有複雜的骨折及其他創傷護理，新醫院空間充足，可容納50名專科醫生。

Inova預計斥資10億元支持該項目，亞歷山卓將撥款1億3000萬元，市府表示，興建工程2023年啟動，預計2025年完工。

亞歷山卓市長威爾森(Justin Wilson)表示，新醫院預計在30年內能創造7億7800萬元的稅收，可望提升市民生活質量，更將帶動附近交通、商家等城市建設的全面發展。

Inova醫院亞歷山卓新分院的規畫圖。（Inova醫院提供）
Inova醫院亞歷山卓新分院的規畫圖。（Inova醫院提供）

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