疫期送暖 美華協會華府分會扮聖誕老人為醫護送餐

美華協會華府分會在聖誕節前夕給華府醫院送愛心餐，感謝醫護在佳節期間的奉獻。(OCA-DC提供)

今年的聖誕節因疫情 蒙上不同色彩，許多家庭因染疫風險無法藉佳節團聚，而還有許多醫護在新冠確診增勢之際忙於工作，為向醫護人員表達支持與感謝，美華協會華府 分會(OCA-DC)23日赴華府聖伊麗莎白醫院(St. Elizabeth's Hospital)贈送愛心餐。

當天OCA-DC共同主席蔡德樑扮成聖誕老人，將理事們自己出資捐贈的60份中式餐盒送到該醫院給醫護人員，以感謝他們在疫情重災期間的辛勞奉獻。

這已是OCA-DC今年贈送愛心餐的第四家醫院，此前他們也給馬州 Holy Cross醫院、哈維郡總醫院(Howard County General Hospital)、喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)送過愛心餐；此次愛心餐由馬州中餐館海碗公提供，OCA-DC指出，這既是慰問醫護，也是支援本地華人商家，他們此時也很需要幫助。

蔡德樑說，時值佳節，大家都為了不能與親友團聚，感到氣餒，醫院的醫護人員更是想都不敢想，他們仍在生死戰鬥，連佳節期間也不得喘氣，更需要社區的支持與鼓勵。