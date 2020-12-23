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店家多元 北維泰森角商場生意不減反增 節假日人滿為患

記者張筠／維州報導
泰森角中心之所以能在網購和疫情的雙重衝擊下繼續吸引消費者，主要與店家提供多元消費體驗有關。（記者張筠／攝影）
泰森角中心之所以能在網購和疫情的雙重衝擊下繼續吸引消費者，主要與店家提供多元消費體驗有關。（記者張筠／攝影）

大華府疫情升溫，儘管政府呼籲民眾減少外出並加強防疫，但聖誕和新年的氣氛仍吸引不少人外出消費；北維州最大的購物商場泰森角中心(Tysons Corner Center)近日人滿為患，多數商店要排隊，美食廣場和休息區也很難保持社交距離；專家分析指，泰森角中心之所以能在網購和疫情的雙重衝擊下繼續吸引消費者，主要與店家提供多元消費體驗有關。

該商場的美妝店絲芙蘭(Sephora)專員蕾拉(Laura)表示，疫情持續近一年，人們已習慣排隊，「聖誕前人均需等十分鐘，但由於折扣力度大，消費者願意等」；她說，排隊也能促進消費，人們好不容易進店，一般不會空手出來；該店除了主動提供酒精消毒液，也有專人在顧客排隊期間介紹折扣。

許多市場分析師預計，未來五年內全美有近三分之一的商場倒閉，喬治梅森大學(GMU)零售轉型中心主任Gautham Vadakkepatt說，大商場近幾年已因網購的衝擊在走下坡路，疫情加速此進程。

過去十年，網購逐漸取代實體商場，梅西百貨計畫關閉全美各地的125家實體店，高檔連鎖百貨公司羅德與泰勒(Lord & Taylor)日前也宣布熄燈；相比之下，泰森角中心近幾年仍吸引大量民眾，疫情期間客源也從未間斷，主要原因包括商店多元性提升，引進高檔餐廳，提供更多高端生活及體驗類服務等。

在泰森角中心蘋果專賣店排隊的顧客表示，科技產品的購前體驗非常必要；而Lululemon等高端運動類品牌也吸引大量顧客，該店工作人員說，疫情期間人們更重視健康，加大對運動的投資；此外按摩、運動器材體驗、修眉、擦鞋等服務也吸引許多顧客，雖然數量不如疫情前多，但這類服務會延長消費者在商場內逗留的時間，刺激消費。

泰森角中心的餐廳也吸引大量人流，儘管餐廳可接待的人數減少，但員工仍很繁忙；有消費者指，聖誕節是家庭難得團聚的時光，選擇較高檔的餐廳慶祝，一方面確保用餐體驗，另一方面也降低染疫風險。

霍華德大學(Howard University)市場營銷的教授Denver D’Rozario表示，現場消費更講究體驗和氣氛，「多數消費者不怕防疫麻煩，選擇到大商場消費，主要是為追求多元的逛街體驗」，這也是泰森角中心在疫情期間仍有絡繹不絕顧客的原因，生意不減反增，每年吸引2000萬名顧客。

除店面多元，泰森角中心所在的費郡(Fairfax)也是全美最富裕的地區之一，人口密度增長迅速，家庭收入中位數多年來位居全美前五，進一步擴大商機。

北維州最大的購物商場泰森角中心近日人滿為患，多數商店要排隊，美食廣場和休息區民眾...
北維州最大的購物商場泰森角中心近日人滿為患，多數商店要排隊，美食廣場和休息區民眾也難以保持社交距離。（記者張筠／攝影）
除店面多元，泰森角中心所在的費郡是全美最富裕的地區之一，人口密度增長迅速，進一步...
除店面多元，泰森角中心所在的費郡是全美最富裕的地區之一，人口密度增長迅速，進一步擴大商機。（記者張筠／攝影）
專家指，多數消費者不怕防疫麻煩，選擇到大商場消費，主要是為追求多元的逛街體驗。（...
專家指，多數消費者不怕防疫麻煩，選擇到大商場消費，主要是為追求多元的逛街體驗。（記者張筠／攝影）

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