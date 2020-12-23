白色聖誕泡湯 大華府平安夜有雨

氣象專家預計，大華府今年沒有白色聖誕節。(記者羅曉媛/攝影)

等待「白色聖誕節 」的雪天愛好者恐怕要失望了，大華府天氣預報顯示平安夜(24日)將有大雨，並從晚上延伸到聖誕節上午，不過由於平安夜晚間遭遇冷鋒、氣溫驟降，只在聖誕節當日清晨7時或8時可能有少量降雪 。

氣象專家指出，23日(今)可能是本周天氣最好的一天，陽光明媚、下午的最高溫 還能達到華氏50度，但到了平安夜當天，日出時段就可能迎來降雨，預計降雨量1至2吋，當天下午還將轉為豪雨，但氣溫也會隨之上升，達到華氏60度左右。

但到了平安夜晚間，和聖誕老人一起出動的還有冷鋒，導致氣溫驟降，並在聖誕節當天日出前降至冰點以下；氣象專家洛琳‧里基茲(Lauryn Ricketts)說，冷鋒到來之前，23日的氣溫將在華氏55度至60度徘徊，降雨持續到晚間和聖誕節晨間，可能伴隨少許降雪或雨夾雪，但無法在氣溫相對較暖的地面形成積雪。

聖誕節當天，道路結冰、霜凍可能給出行帶來困難，下午更是寒風凜冽，氣溫在華氏15至20度徘徊。

聖誕節過後的周五，天氣雖放晴，但氣溫繼續下降，直至周六上午，屆時將轉向大晴天，最高溫在華氏32度左右，周日也是晴天，最高溫華氏40度左右。