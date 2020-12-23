威廉王子郡推線上通行證 實體店購物享折扣

受疫情影響，今年節假日網購尤其多，為幫助本地商家度過難關，北維州威廉 王子郡推出線上「消費通行證」(Passport to Prince Williams)項目，只需用手機 登陸官方網站免費註冊，即可掌握本地商家動向並獲得折扣，到相應的實體店消費時，出示手機上收到的折扣碼即可。

威廉王子郡的線上「消費通行證」項目無需用戶下載手機應用程式(app)，只需登陸該項目官網，瀏覽本地商家的優惠活動，免費註冊即可通過短信或電郵接收參與商家的折扣，再到實體店消費時出示即可享受折扣。

負責該項目的威廉王子郡旅遊市場經理庫克 (Dan Cook)指出，通常這類平台都會向商家收取一定費用，但該郡的「消費通行證」對參與的商家和消費者均免費，不收取任何中間費。

「有些商家你可能開車經過了50次，好奇到底賣的什麼產品，但沒機會進去一探究竟。」庫克說，郡政府希望通過這一簡易方法把原本好奇有什麼折扣或優惠的消費者，轉變成本地商家的新客戶，「一方面幫助本地商家，另一方面也給消費者實惠」。

威廉王子郡「消費通行證」項目是該郡經濟復甦規畫的一部門，未來也寄望藉此將消費群體擴大到北維州乃至更遠的地區，有意參與的商家也可免費申請，詳情：https://pass.visitpwc.com。