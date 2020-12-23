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多人確診 華府公校叫停「CARE」混合課堂 一律居家網課

記者張筠／華盛頓報導

華府公校系統(DCPS)近日有十所學校的「CARE」混合課堂確診多例新冠病毒感染，公校因此叫停「CARE」項目，讓所有學生回家上網課，計畫明年1月4日起再恢復混合課堂；市長包瑟(Muriel Bowser)表示，新增病例是檢測擴大的一個體現，無需過度擔憂，但也呼籲民眾繼續謹慎防疫。

華府公校從11月起實行實體、網課相結合的「CARE」混合課堂，分批允許小部分學生到公校教室上網課，每班有一名教師輔導學生獲取學習資料並管理課堂秩序，課時與普通上學日相似。

但近日有十幾間實行「CARE」項目的教室出現多名確診病例，市府不得不叫停該項目，讓所有學生返家上網課，避免進一步出現校內傳播。

華府公校上周通過「無症狀檢測」(asymptomatic testing)項目確診20多名師生，也因此關閉了部分學校的教學樓，但當時市府官員稱沒有校內傳播的跡象，仍維持「CARE」項目的正常運作。

關於「CARE」課堂確診多人是否影響全市防疫工作，包瑟表示，這是擴大檢測能力之後的正常現象，確診病例使得市府的防疫更有針對性，無需過度擔憂，市府也將繼續觀察疫情狀態，預計明年1月4日再恢復「CARE」混合課堂；華府公校教育總監菲力比(Lewis D. Ferebee)也表示，明年2月將迎接更多學生返校上課，具體細節將在明年1月初公布。

除了「CARE」課堂新增病例，近日還有十名未參加實體課堂的學生和25名教職確診。

公校 華府 檢測

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