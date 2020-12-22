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華府聖誕前夕收緊防疫 周三晚起禁堂食

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府宣布一系列節日防疫新規，圖為國會山莊前聖誕樹。(美聯社)
華府宣布一系列節日防疫新規，圖為國會山莊前聖誕樹。(美聯社)

為避免節假日期間疫情再度加重，華府市長包瑟(Muriel Bowser)頒布新規防疫，本周三(23日)晚10時起，禁止餐館堂食，關閉博物館、圖書館，叫停熱門景點附近的免費巴士；聖誕節和新年將至，她也呼籲華府人在此期間儘量待在家裡，以便減輕醫護人員負擔。

原本華府的餐館、超市、零食店、宗教場所是按照不超過25%容量、250人數上限的標準經營，但根據包瑟的最新規定，23日晚10時開始，餐館將不得室內堂食，仍可提供戶外用餐和外賣/外送；關閉博物館和圖書館，個人泳池或健身房服務只接受預約；非必要商家一律遠程上班，除非基本運營需要人員維持；暫停國家廣場(National Mall)附近的免費循環線巴士(DC Circulator)，新規執行到明年1月15日早上5時。

華府市長下令，23日起暫停餐廳堂食。(美聯社)
華府市長下令，23日起暫停餐廳堂食。(美聯社)

包瑟21日表示，華府現在是收緊各項活動以控制病毒傳播，她請求所有人做出犧牲，以避免醫護人員在節後的負擔過重；她指出，各數據持續顯示室內就餐是病毒傳播的一大原因，市府請求所有人盡可能待在家，保護自己和家人，不要外出旅行，在聖誕節和新年期間減少串門或走動。

節假日期間大華府疫情反彈持續惡化，馬州蒙郡、喬治王子郡等地均禁止餐館堂食，但也招致餐飲業者反對，目前馬州已有一家餐飲集團將蒙郡、喬治王子郡和巴爾的摩的堂食禁令告上法庭；安奧蘭多郡(Anne Arundel)政府近期因禁止餐館室內外就餐挨告，但法官裁定餐飲業者可繼續服務食客。

華府 聖誕節 疫情

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