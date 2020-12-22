第二波疫苗抵達！馬州九成醫護有望接種

第二波新冠疫苗 21日抵達大華府 三地，這批疫苗是剛獲授權的莫德納(Moderna)新冠疫苗，馬州 將獲逾10萬劑，加上原先的輝瑞(Pfizer)疫苗，馬州可分配超過19萬劑新冠疫苗，有望接種該州90%的醫護一線；首批疫苗分發不足的華府，此次將獲1萬多劑疫苗，維州預計也將收到超過14萬的疫苗。

馬州本周收到10萬4300劑莫德納疫苗，加上早先獲得的輝瑞疫苗，總計19萬1075劑新冠疫苗，有望讓馬州90%的醫護一線接種；馬州第一批接種人員主要聚焦醫療人員、長照中心員工和居民，以及一線急救人員。

馬州州長霍根(Larry Hogan)21日表示，本周收到的莫德納疫苗將有2300劑用於接種國家衛生研究院(NIH)的一線醫護工作者，他並感謝擔任NIH旗下國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長的佛奇(Anthony Fauci)及其他團隊，為救人生命所做的努力。

華府早先僅收到6825劑輝瑞疫苗，現已分配超過4500劑，21日收到的第二批疫苗則有1萬2600劑，再加上馬州和維州分別支援的8000多劑疫苗，總數有望超過3萬劑，大幅提升一線接種的能力。

維州原計畫在12月將陸續收到48萬劑新冠疫苗，但因運輸問題可能減少到37萬多劑，首批收到的7萬多劑輝瑞疫苗已分配到18家醫院。

華府衛生局新冠疫苗負責人沙爾(Ankoor Shah)表示，由於輝瑞疫苗比莫德納疫苗更難儲存，華府的輝瑞疫苗將送往醫院用於工作人員，莫德納疫苗則可給到非營利組織和CVS、Walgreens藥店，再由他們到長照中心幫助工作人員和居民接種，目前普通公眾無法在藥店獲得新冠疫苗接種。

大華府三地的疫情走勢依舊嚴峻，21日新增確診6446例、死亡32例，其中維州更是日增4042例確診，而馬州、華府的日增確診也超過七日平均值。