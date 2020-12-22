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同鄉會辦公益講座 談與青春期子女「有效交流」

馬州訊
華盛頓地區同鄉會聯合會公益講座日前邀請精神科醫生賈俊勇，解讀如何與青春期子女有效交流。(同鄉會聯合會提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會公益講座日前邀請精神科醫生賈俊勇，解讀如何與青春期子女有效交流。(同鄉會聯合會提供)

華盛頓地區同鄉會聯合會公益講座日前邀請精神科醫生賈俊勇博士在Zoom和YouTube雲端開講，為大華府華人父母答疑解惑，聊聊如何與青春期的子女有效交流，如何應對子女在青春期的逆反和躁動，以及如何因勢利導，幫助他們改掉上網成癮、不愛運動、學習成績下降等「壞」毛病。

賈俊勇說，很多在父母眼中不對、不恰當、不完美的行為，實際是青春期孩子的正常行為，家長應站在孩子的角度給予充分理解；儘管通常認為18歲是成年人的年齡起點，但心理學上把25歲定為成年的起點，在此之前，絕大多數青年人，他們的心理发育尚不成熟，行為做事在「過來人」的父母眼中往往不成熟、不恰當；父母急於教給孩子「最好」的做法，但不被孩子認可，令父母痛心。

他說，面對這種情況，父母應冷靜，站在孩子的角度想：「孩子為什麽這樣想、這樣做？這樣做儘管不是最好，但是不是屬於正常行為？」如果是正常行為，父母就該放手讓孩子去做，孩子會從中獲得自己的經驗，在將來做得更好。

此外，家長認為好且合適的，對孩子可能並不是好的、合適的，兩代人因不同成長環境和文化差異，對很多事有不同看法和認識，家長應多了解、學習孩子的思想，而不是把自己的經驗、理念強加給孩子。

至於社交媒體和網癮，賈俊勇表示，家長要理解孩子的社交需求，勿把孩子瀏覽社交媒體視為洪水猛獸，但凡事都有個「度」；他建議父母以身作則，開发多方面興趣愛好，給孩子積極影響；而對於有成癮趨勢的孩子，不要簡單粗暴的說「不許上網」，而是和孩子約定可以上網的時間和情況，幫助讓孩子有規律的上網。

對於有效交流方式，賈俊勇建議家長不要使用消極的話語或抱怨的態度，要注意傾聽孩子的敘述，從中找出問題的原因，以開放式提問了解孩子的想法，以便更好的掌握他們的狀態，予以正確引導。

疫情以來，同鄉會聯合會系列公益講座已舉辦15期，話題包括養老、理財、保險、房地產買賣、子女教育等，回顧往期可見YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/c/cccaa0；也可加義工微信進入講座群，聯繫人微信：

maryqu1或SweetKitty-US。

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