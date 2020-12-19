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華裔家長批「綜合評估」比抽籤制更糟

記者張筠╱維州報導
TJ高中錄取改革長期引發諸多爭議。(美聯社)
TJ高中錄取改革長期引發諸多爭議。(美聯社)

TJ高中錄取改革長期引發諸多爭議，許多華裔家長批評改革是歧視亞裔，不僅無法惠及西語裔和非裔學生，更只會讓白人學生獲益；有華裔家長表示，17日新通過的錄取方案甚至不如原來的「擇優抽籤」(merit lottery)，弱化概率成分，幾乎變成「人為控制」錄取。

反對改革的家長陳漢寧說，新錄取方案取消了入學考試，而加入所謂能反應學生參與課外活動情況及成績的「學生肖像單」，「加上要將家庭收入狀況、英語是否為外語、小學和初中信息等內容納入錄取考慮範圍，但又沒提及這些因素占錄取標準的比例為何，很容易變成人為控制錄取。」

家長謝先生指出，給費郡各初中的前1.5%八年級學生申請資格的規定，實際上更不利於亞裔學生，「甚至更不如先前的抽籤方案」，根據新規，每所學校分到的名額將不超過十個，如果這十名學生還要細分、平衡族裔，亞裔分得的名額就更少，「抽籤制存在一定概率，亞裔學生多的學校在正常抽籤系統中還可能抽到更多名額，但現在通過的新方案將完全消除這種可能性。」

取消入學考試尤其對勤奮的亞裔學生不利，修改方案中的其他內容也無法提升西語裔或非裔的比重，反而讓白人學生獲益，陳漢寧表示，先前的「擇優抽籤」方案也有歧視亞裔的嫌疑，因為能進入抽籤系統的非裔和西語裔學生本就不多，「抽籤制只會稀釋亞裔比率，讓白人學生增多。」

陳漢寧說，TJ高中原先的錄取方案經過了20多年的修改和推進，已很完善，「雖然不是所有尖端學生都進入TJ高中，但至少70%至80%的尖子生都來了，TJ高中也多年被列為全美前五名的高中，錄取系統運作良好，不需要改動。」

面對亞裔家長、校友和學生們的反對，費郡公校教委副主席(Tamara Derenak Kaufax)表示，理解反對者的心情，承認17日通過的方案「並不完美」，「我希望有更多時間可以與社區和家長們討論」，至於未來改革方案是否會向大多數人期待的好方向發展，她表示「時間會有答案」。

此外，亞裔家長要求恢復入學考試的訴訟案件也已被費郡巡迴法院(Fairfax County Circuit Court)受理，提訴的家長以州法為根據，指TJ高中作為「州長學校」(Governor's School)，理應服務所有資優(gifted)學生，取消入學考試將違反州府對「州長學校」的規定。

亞裔 非裔 歧視

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