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華府公校與教師工會簽返校協議 結束數月爭論

記者張筠╱華盛頓報導
華府公校與教師工會簽署的最新協議規定。(美聯社)
華府公校與教師工會簽署的最新協議規定。(美聯社)

華府公校系統(DCPS)與華府教師工會(Washington Teachers’Union)17日晚簽署返校計畫協議，雙方結束數月以來的爭論，該協議規定，若自願返校的教師無法滿足實體課需求，公校可要求其他教師返校，同時公校也需與工會共享返校學生數量信息，確保雙方信息透明。

公校教育總監菲力比(Lewis D. Ferebee)和教師工會主席伊莉莎白·戴維斯(Elizabeth Davis)17日晚簽署協議，工會同意配合返校計畫；此前工會表示，教師應有權選擇是否返校上實體課，不應由華府公校要求或強制，但華府公校無法滿足教師的這項需求，雙方僵持已久。

經過數月協商，雙方均有讓步，根據最新協議，當自願返校的教師無法滿足實體課學生的需求，華府公校可以要求工會的其他成員返校教學，受特殊法律保護的教師有豁免權；另一方面，公校也必須與工會分享具體有多少家庭希望返校，讓工會了解學生需求。

該協議將延續至2020-2021學年結束，或新冠疫情結束，較快者為準；公校也將在近期調查教師工會成員的返校意願。

此前華府公校和教師工會曾多次準備簽署返校計畫的協議，但後來都因工會拒簽告終，戴維斯表示，「華府教師很想念學生，也意識到很多學生在網課中經歷掙扎」，她並稱，教師必須謹慎評估一切方案，在防疫和教學上與社區建立信任。

目前華府公校推行實體虛擬相結合的「CARE」混合課堂，參與此課堂的小部分學生到教室上網課，每班有一名教職負責管理課堂秩序，確保學生遵守防疫規定，並輔助學生獲取網課資料；菲力比表示，若疫情狀態允許，將於明年2月開始讓學生陸續返校上實體課。

公校 華府 疫情

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