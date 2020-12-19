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TJ高中錄取改革「綜合評估」過關 2021年入學新生適用

記者張筠╱維州報導
費郡公校教委確定以「綜合評估」方案作為TJ高中的新錄取方式。(記者張筠╱ 攝影)
費郡公校教委確定以「綜合評估」方案作為TJ高中的新錄取方式。(記者張筠╱ 攝影)

費郡公校教委(FCPS School Board)17日晚票決，確定以「綜合評估」(holistic review)方案作為北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)的新錄取方式，新方案適用於2021年秋季入學的新生。

根據「綜合評估」方案規定，TJ高中每年將招收550名新生，申請學生須滿足的條件包括，GPA達3.5，上過代數學一(Algebra I)或更高級數學課、上過數學和科學的資優課(honors course)，外加一門英語或社會研究(social studies)相關的資優課，申請者還要提交一篇數學或科學的短論文(problem-solving essay)、一篇展示學生參與課外活動情況及成績的「學生肖像單」(Student Portrait Sheet)。

費郡公校教委在10月就通過了學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)所提的取消入學考試及申請費的方案，近兩個月來經過多次討論，本月17日在稍作修改的基礎上通過布拉布蘭德提出的「綜合評估」方案。

公校教委通過的最終方案規定，TJ高中將給費郡各初中的前1.5%八年級學生申請資格，名額按學校分配，而不按郡縣分配。

費郡公校官員表示，除了審核學生的個人材料，錄取官員還會將學生的家庭收入狀況、是否有特殊需求、家庭是否說英文等內容納入考慮範圍；費郡公校教委指，錄取方式必須保持「族裔中立」(race-neutral)，不能偏袒任何族裔，或追求特定的族裔混合或平衡(racial or ethnic mix and balance)目標。」

費郡公校官員在過去十年內一直試圖改變TJ高中的族裔比例，尤其希望增加西語裔和非裔學生的比例，實現族裔多元，該校當前新生有73%亞裔、18%白人、5%為其他族裔；雖然推進改革多年，卻一直沒有實現，今年全美的多起族裔衝突案件再度將TJ高中的錄取議題推上台面，而費郡公校教委本周通過的「綜合評估」方案，也將是TJ高中自1985年以來最激進的一次改革。

公校 亞裔 學區

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