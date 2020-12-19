唱出抗疫新希望 今晚「五力全開」

「五力全開 Our Hope線上演唱會」12月19日晚9時線上播出。(主辦單位提供）

世界日報為鼓勵美國華人 走出疫情，邁向2021年，邀麥當勞 贊助舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」，將於19日(今)美東時間晚9時線上播出。

世界日報執行團隊邀請華語歌壇巨星獻唱，希望帶給華人全新展望。金曲歌后彭佳慧用歌聲帶給大家鼓勵的力量，將首唱她新專輯的一首歌「總是會好的」，給美國華人更多正面能量；亞洲創作天王周興哲亦有情歌小王子、創作暖男等稱號，其歌曲皆為原創，他的「以後別做朋友」、「你，好不好」在YouTube點閱數均破億，是繼周杰倫、林俊傑之後，兩首歌破億點閱的華人歌手，他將演唱五首原創歌曲。

以歌喉令人陶醉的林宥嘉，多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎，此次受邀，他開心之餘，更希望唱歌給大家聽，鼓勵華人朋友們，生活不要太緊張，用愉快心情迎接2021年，與他一起「兜圈」，享受美麗時光。

陳以桐是台裔美籍的雙語流行歌手，原為Youtube的翻唱紅人，近年來也陸續推出原創歌曲及專輯；馬來西亞華人蔡恩雨亦有「電音公主」之稱號，因翻唱電子舞曲在網路爆紅。

只要上活動網站，並提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤，詳情見活動官網: Ourhope.worldjournal.com。